Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Swedbank“ prognozuoja lėtesnį Lietuvos ekonomikos augimą: Mačiulis tai vadina nauja realybe

2026-11-10 11:17 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-10 11:17
Pridėkite kaip šaltinį Google

Bankas „Swedbank“ mažina šių ir kitų metų Lietuvos ekonomikos prognozę ir mano, kad šiemet bendrasis vidaus produktas (BVP) augs 2,7 proc., o 2027 metais jo augimas sulėtės iki 1,8 procento.

Nerijus Mačiulis Lietuvos verslo forume (Nuotr. Lietuvos verslo forumo)

Bankas „Swedbank“ mažina šių ir kitų metų Lietuvos ekonomikos prognozę ir mano, kad šiemet bendrasis vidaus produktas (BVP) augs 2,7 proc., o 2027 metais jo augimas sulėtės iki 1,8 procento.

REKLAMA
0

Rugpjūčio pabaigoje bankas prognozavo 3 proc. šių metų ir 2,3 proc. kitų metų BVP augimą.

Banko ekonomistas Nerijus Mačiulis sako, kad ekonomikos augimą šiemet paskatino vartojimui išleisti apie 1,5 mlrd. eurų iš antros pakopos pensijų fondų, tačiau kitąmet šio stūmoklio nebelieka.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes turėjome nuo 2023 metų labai stabilų ir sparčiausią augimą regione – Lietuvos BVP augo po tris procentus per metus. Šiemet patikslinome prognozę ir matome, kad BVP augimas nebesieks trijų procentų“, – naujausių prognozių pristatymo renginyje antradienį sakė N. Mačiulis.

REKLAMA
REKLAMA

Ekonomisto teigimu, be vartojimo atoslūgio ekonomikos augimas taip pat lėtės dėl pasibaigiančios finansinės paramos iš ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo (RRF) priemonės: „Tie pinigai baigiasi, tai reiškia, arba turėsime mažesnes išlaidas viešojo sektoriaus, privataus sektoriaus investicijų, arba tai turi būti finansuojama kitais šaltiniais.“

REKLAMA

Pasak N. Mačiulio, taip pat daugėja iššūkių eksporto rinkose, o tai sulėtins prekių ir paslaugų eksporto augimą.

„Turėjome išskirtinį penkmetį, kuomet Lietuvos augimas buvo sparčiausias regione, bet vis daugiau priežasčių teigti ir prognozuoti, kad užsiverčia šitas puslapis. Žiūrint į 2027 metus mes matome, kad Lietuvos ekonomikos augimas bus lėčiausias regione. Ir Lenkijos, ir Latvijos, ir Estijos ekonomikos augimas viršys du procentus, o Lietuvos ekonomikos augimas jų nesieks“, – teigė ekonomistas.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai nėra krizė, tai nėra stagnacija, bet tai yra nauja realybė“, – pridūrė jis. 

Anot „Swedbank“ ekonomisto, reikia nusiteikti tolesniam ekonomikos vystymuisi su „daug lėtesne pavara“.

„Viena iš svarbiausių žinučių viešajam sektoriui, valdžios sektoriui, kur dažnai pažadai ir išlaidų planavimas yra dar žiūrint į praeitį, kuomet valdžios sektoriaus ir biudžeto pajamos augo daugiau negu dešimtadaliu per metus, atitinkamai apie 1,5 mlrd. eurų buvo galima didinti išlaidas įvairioms sritims nedidinant mokesčių vien dėl ekonomikos augimo, kad šis periodas baigėsi“, – aiškino jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

N. Mačiulis sako, kad svarstant kitų metų biudžetą pažadai ir įsipareigojimai turi būti formuojami ne žiūrint į praeities tendencijas, o į tai, kad ateities pajamos bus gerokai kuklesnės.

„Vienintelis būdas visus tuos pažadus finansuoti, kaip matome, yra skolinimasis, kuris bus, tikėtina, didesnis, negu dabar prognozuoja ir planuoja Vyriausybė“, – teigė jis.

REKLAMA

Bankas prognozuoja, kad valdžios sektoriaus deficitas šiemet sieks 3,4 proc. (ankstesnė prognozė – 2,9 proc.), kitąmet – 4 proc. (3 proc.), o bendra skola atitinkamai sieks 44,8 proc. (44,8 proc.) ir 49 proc. (48,1 proc.) BVP.

Bankas didina infliacijos prognozę

Šių metų vidutinės metinės infliacijos prognozę bankas didina 0,3 proc. punkto iki 5,6 proc., o 2027 metų – 0,5 proc. punkto iki 3,3 procento.

REKLAMA

N. Mačiulio teigimu, infliacija kitąmet dar viršys „normalų“ 2,5 proc. lygį dėl elektros ir dujų kainas auginančios energetikos krizės, tačiau bus perpus mažesnė nei šiemet.

„Labai tikėtina, kad mes esame arti piko ir šį ar kitą mėnesį bus pasiektas infliacijos pikas, o jau kitų metų pradžioje matysime spartų infliacijos mažėjimą“, – aiškino ekonomistas. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Swedbank“ prognozuoja, kad Europos Centrinis Bankas (ECB) valdydamas infliaciją bazines palūkanų normas didins dar du kartus – iki 3 procentų.

Nedarbo lygis šiemet turėtų siekti 6,7 proc. (rugpjūtį – tiek pat), kitąmet – 6,9 proc. (tiek pat). Vidutinis atlyginimas Lietuvoje šiemet turėtų augti 9,2 proc. (8,6 proc.), o kitais metais – 7,5 proc. (7,0 proc.).

REKLAMA

Pasak ekonomisto, nors šių metų trečiąjį ketvirtį užimtumas pakilo į aukščiausią lygį nuo 1998 metų, tačiau situacija taip pat yra „arti piko“ – demografinės tendencijos yra mažiau palankios nei pastarąjį penkmetį.

„Viena iš priežasčių, dėl ko mes šiuo metu turime rekordiškai daug dirbančių gyventojų Lietuvoje, yra ne tik teigiama grynoji imigracija pastarąjį dešimtmetį, bet ir didesnis gyventojų aktyvumas darbo rinkoje, ypač vyresnio amžiaus gyventojų“, – sakė N. Mačiulis.

„Prognozuojame, kad grynoji imigracija išliks teigiama, sieks apie 15 tūkst. dirbančiųjų per metus, bet nepakankama, kad atsvertų neigiamą gyventojų kaitą, ir dėl to dirbančiųjų skaičius sumažės maždaug 5 tūkst. kasmet“, – pridūrė jis.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų