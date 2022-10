„Švyturys nealkoholinis“ ir „Egyboy“ pristato „Žalgirio“ aistruolių atributikos kolekciją

REKLAMA

Kauno „Žalgirio“ direktorius Paulius Motiejūnas teigia, kad tai viena įdomiausių ir smagiausių partnerysčių klubo istorijoje. Tokie projektai didina Kauno „Žalgirio“ žinomumą ir padeda pritraukti naujos kartos sirgalių auditoriją.

„Jokia paslaptis, kad sirgalių palaikymas mūsų komandai yra beprotiškai svarbus. Jiems sukurta atributika šį palaikymą dar labiau sustiprina – sujungia visus Kauno „Žalgirio“ gerbėjus į vieną didžiulę jėgą, kuri motyvuoja siekti pergalių. O kai už projekto vairo stovi toks prekinis ženklas kaip „Švyturys Nealkoholinis“ – rezultatas dar labiau džiugina. Tikimės, kad šia unikalia „Egyboy“ atributika sirgaliai puošis ne tik per rungtynes, bet ir laisvalaikiu. Jeigu ne kostiumas, tokius marškinėlius mielai rungtynių metu rinkčiausi pats“, – juokauja „Žalgirio“ direktorius.

P. Motiejūnas džiaugiasi, kad partnerystės su „Švyturys-Utenos alus“ dėka, Kauno „Žalgirio“ vardas garsinamas ne tik rungtynių metu, bet ir už aikštelės ribų. Bendrovės generalinis direktorius Rolandas Viršilas taip pat tiki projekto sėkme ir neslepia ambicijų, kad naujoji aistruolių kolekcija prisidės prie klubo įkvėpimo šio sezone kovose.

„Su Kauno „Žalgiriu“ draugaujame jau ne vienerius metus, stipriai prisidėdami prie šio klubo augimo. Nuo pat bendradarbiavimo pradžios siekėme, kad mūsų prekinis ženklas „Švyturys nealkoholinis“ taptų savotišku komandos talismanu. Pristatydami naująją atributikos kolekciją šį tikslą dar labiau įprasminame. Tikiu, kad sujungę savo srityse lyderiaujančių partnerių jėgas mes sukūrėme unikalų rezultatą, kuris vienys visų mūsų, Kauno „Žalgirio“ aistruolių, bendruomenę“, – teigė R.Viršilas.

Kolekcija, įkvėpta nostalgijos

Naujuoju projektu tiki ir kolekcijos kūrėjai – tarptautinio pripažinimo sulaukusių dizainerių Egidijaus bei Remigijaus Praspaliauskų duetas. „Egyboy“ slapyvardžiu pasivadinę broliai dvyniai neslepia ir savo asmeninių simpatijų legendiniam krepšinio klubui.

„Šis projektas visiškai kitoks, negu visi kiti, kuriuos teko įgyvendinti iki šiol. Buvo beprotiškai įdomu čia išbandyti savo jėgas, nes turėjom tikslą – sukurti tikrai vežančią kolekciją. Be to, neslėpsime, kad negalėjome nepažiūrėti į šį projektą asmeniškai! Jis nukelia tiesiai į vaikystę: knyga „Žalgirio vyrai”, Sabonio rankos judesiukas, Jovaiša, Garastas, Kurtinaitis, Chomičius – šie legendiniai veidai įsirėžę į atmintį visam gyvenimui. Pamenam, kaip su tėčiu sėdime ant sofos ir prisitepę sumuštinių su nekantrumu laukiame visų rungtynių. Namuose užverda kažkoks antplūdis emocijų, gero adrenalino! Ir jis veržiasi per sienas ir lubas, kai po kiekvieno sėkmingo tritaškio kaimynai trypia kojomis... Šis sirgališkas jausmas – neapsakomas. Visas šias emocijas bandėme sutalpinti ir atributikos dizaine“, – sako broliai.

„Švyturys nealkoholinis“ ir EGYBOY pristato „Žalgirio“ aistruolių atributikos kolekciją (4 nuotr.) „Švyturys nealkoholinis“ ir EGYBOY pristato „Žalgirio“ aistruolių atributikos kolekciją „Švyturys nealkoholinis“ ir EGYBOY pristato „Žalgirio“ aistruolių atributikos kolekciją „Švyturys nealkoholinis“ ir EGYBOY pristato „Žalgirio“ aistruolių atributikos kolekciją „Švyturys nealkoholinis“ ir EGYBOY pristato „Žalgirio“ aistruolių atributikos kolekciją

„Driblingas“ su sportu ir gatvės mada

Anot „Egyboy“ dueto, sportas ir mada šiandien žengia koja kojon. Todėl, kaip teigia patys kūrėjai, ši kolekcija – tai „Egyboy“ dizaino „driblingas“ ir žaidimas, siekiant apjungti sportinę tematiką su kasdiene gatvės mada.

„Mūsų siekis – sukurti originalius ir modernius marškinėlius, kurie būtų kitokie, negu tradiciniai krepšinio atributikos elementai. Norėjome, kad marškinėlių žinutė būtų labai greitai nuskaitoma ir lengvai atpažįstama net iš tolimiausio arenos kampelio. Be to, galvojome apie tai, kaip marškinėliai atrodys didžiulėje erdvėje, kai juos vilkės tūkstančiai žmonių. Siekėme, kad marškinėlių žodžiai banguotų kaip didelė jūra keliant sirgalių bangą“, – teigia kūrėjai.

Naujoji kolekcija tinka visiems – tiek jauniems gerbėjams su „oversized“ marškinėliais iki žemės, tiek klubo sirgaliams veteranams, sergantiems už „Žalgirį“ ne vieną dešimtmetį.

„Kolekcijoje galima rasti du skirtingus marškinėlių dizainus. Vienas labiau elegantiškas, dryžuotas, „švyturiškas“, nukeliantis prie jūros ir įkvėptas paryžietiškos gatvės mados. Antrasis skirtas „supermega“ fanams su užrašu „YEEE“, kuris savyje talpina tikrą emocijų užtaisą. Taip pat kolekciją papildo lengvi stačiakampiai maišeliai, su kuriais, tikimės, nebus įmanoma išsiskirti. Šiems produktams pagaminti naudojome organinę medvilnę, kuri aukščiausią kokybę išlaikys ne vienerius metus. Žinoma, jeigu sirgaliai daug prakaituos arba marškinėliai bus plėšomi nuo kūno iš euforijos – mes neatsakom!“, – juokauja broliai Praspaliauskai.

Naujoji aistruolių kolekcija – tai „Švyturys nealkoholinis“ ir Kauno „Žalgirio“ bendradarbiavimo rezultatas, kuris trunka jau ne vienerius metus. Bendrovė Lietuvos sportininkus finansiškai aktyviai remia daugiau nei 20 metų ir tam yra skyrusi per 8 milijonus eurų.

Atributikos kolekcijos marškinėlius ir krepšius įsigyti galima: https://www.zalgirisshop.lt.