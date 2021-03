Svarbu vairuotojams – nurodė, kodėl reikia tikrinti padangų slėgį

„Inter Cars Lietuva“ padangų specialistas Ignas Klimaika pastebi, kad vienas svarbiausių patikrinimų, kurį automobilyje galima atlikti patiems, yra padangų slėgio kontrolė. Tinkamas slėgio lygis lemia ne tik vairavimo saugumą ir patogumą, bet turi ir praktinį aspektą, rašoma pranešime spaudai.

„Dėl per didelio ir per mažo padangų slėgio jų protektorius dėvisi greičiau ir netinkamai. Be to, padangos, kurių slėgis per žemas, sukuria didesnį pasipriešinimą riedėjimui, o dėl to didėja degalų sąnaudos“, – pabrėžia I. Klimaika.

Kaip tikrinti padangų slėgį?

„Inter Cars Lietuva“ padangų specialisto teigimu, padangų slėgį paprasčiausiai patikrinti rankiniu manometru. Pakanka pridėti prietaisą prie ventilio ir pažiūrėti rodmenį. Nustačius, kad slėgis per mažas, geriausia vykti į degalinę. Beveik kiekvienoje degalinėje yra kompresorius, kuriuo galima lengvai padidinti padangų slėgį.

„Svarbu matuoti slėgį, kai padangos neįšilusios. Veikiamas šilumos oras plečiasi, o tai gali lemti klaidingą rezultatą. Atvažiavus prie kompresoriaus, reikėtų palaukti, kol padangų temperatūra bus panaši kaip ir aplinkos temperatūra“, – rekomenduoja I. Klimaika.

Koks turi būti padangų slėgio lygis?

Lietuvos autoservisus vienijančios platformos „Motointegrator.com“ atstovas Mindaugas Šerėjus teigia, kad informaciją apie gamintojo rekomenduojamą padangų slėgį galima rasti ant specialaus lipduko, esančio vidinėje šoninio statramsčio dalyje vairuotojo pusėje arba prie degalų įpylimo angos.

„Ši informacija taip pat pateikiama transporto priemonės techninės priežiūros instrukcijoje. Skaitant gamintojo rekomendacijas, reikia įvertinti, kad sunkiai pakrauto ar keleivių pilno automobilio padangų slėgis turi būti didesnis. Šios vertės taip pat pateikiamos tam tikroje lentelės eilutėje“, – aiškina M. Šerėjus.

Pasak jo, autoservisų specialistai slėgį pataria tikrinti reguliariai. Naujesnių nei penkerių metų senumo padangų slėgį rekomenduojama tikrinti kartą per mėnesį ir prieš kiekvieną ilgesnę kelionę. Jei automobilio padangos senesnės, slėgį reikėtų tikrinti dažniau.