Sumanūs lietuviai rado būdą sutaupyti – perka Lenkijos ir Vokietijos el. parduotuvėse ir jau galvoja apie Kalėdas

Jau galvojama apie Kalėdas

Daugiau nei du trečdaliai pirkėjų Lietuvoje prieš įsigydami namų techniką ar elektroniką svarsto mažiausiai savaitę, o net 82 proc. internete apsiperkančių žmonių prieš įsigydami prekes atlieka išsamią analizę ir palygina kainas internete. Tai atskleidė mokėjimų internetu partnerio „Klix“ iniciatyva atlikta interneto pirkėjų apklausa.

„Pastebime, kad pirkinius žmonės planuojasi iš anksto, jie mąsto į priekį ir jau galvoja apie kalėdines dovanas – nors šventės dar toli, bet jau gauname užklausų, kaip dirbsime kalėdiniu laikotarpiu, kaip vešime prekes. Užsakymų kiekiai jau dabar ženkliai išaugę – po vasaros atostogų žmonės nori atnaujinti garderobą, namų apyvokos prekes“, – pastebi platformos „Atvyko.lt“ plėtros vadovas Artūras Bartkus.

Vilioja asortimentas iš Lenkijos ir Vokietijos

Ši platforma veikia kaip tarpininkas tarp užsienio el. parduotuvės ir pirkėjo: užsakydamas prekę bet kurioje Vokietijos ar Lenkijos el. parduotuvėje, pirkėjas nurodo ne savo, bet „Atvyko.lt“ sandėlio adresą toje šalyje. Jo vardu į sandėlį atkeliavusi prekė priimama, apdorojama, pasveriama ir dar tą pačią dieną išvežama į Lietuvą. Prekei atkeliavus, pirkėjas gali pats ją atsiimti Vilniaus sandėlyje arba pasirinkti jam patogesnį pristatymo būdą – į paštomatą ar namus.

Pasak A. Bartkaus, vis daugiau interneto pirkėjų susivilioja Lenkijos ir Vokietijos el. parduotuvių asortimentu, nes gali apsipirkti pigiau, dažnu atveju prekės atkeliauja greičiau, o netikusių pirkinių grąžinimas – itin paprastas ir nemokamas. Iš Vokietijos ar Lenkijos atsisiųstą prekę klientai gali nemokamai grąžinti iš bet kurio Lietuvos miesto.

„Kai kurie pirkėjai tokį apsipirkimo būdą renkasi ir dėl to, kad tam tikrų prekių Lietuvoje tiesiog neranda. Taip pat dažnai užsienio el. parduotuvės prekių į Lietuvą nesiunčia arba siunčia, tačiau tai kainuoja brangiai, pristatymo terminai ilgi, o grąžinti netikusią prekę taip pat nemažai kainuoja. Mūsų klientas bet kurioje Lenkijos ar Vokietijos el. parduotuvėje gali įsigyti bet kokių matmenų prekę, kadangi pristatymo kainą apskaičiuojame pagal prekės svorį, o ne jos tūrį. Dažnai įgudę pirkėjai vienu kartu apsiperka gausiau ir moka tik už bendrą siuntų svorį, šitaip už pristatymą sumokėdami ženkliai mažiau.“, – apie pirkėjų įpročius pasakoja A. Bartkus.

Rudenį perka vitaminus ir maisto papildus

Pasak A. Bartkaus, atvėsus orams, pastebima išaugusi vitaminų bei maisto papildų paklausa, kurią lietuviai pigesnėmis kainomis atranda Lenkijos el. vaistinėje „Gemini.pl.“

Tuo tarpu Vokietijos el. parduotuvėse mūsų pirkėjai ieško elektronikos prekių, drabužių, aksesuarų, vardinių prekių, kvepalų, kosmetikos. Lietuviai labiausiai pamėgę tokias Vokietijos el. parduotuves kaip „Amazon.de“ arba „Limango.de“. Pastaroji yra drabužių išparduotuvė, kurioje perkamos garsių gamintojų prekės su nuolaidomis bei vaikų drabužiai, avalynė ir įvairūs aksesuarai.

Pasak A. Bartkaus, Lenkijos ir Vokietijos el. parduotuves lietuviai pamėgę ir dėl to, kad prekės iš ten juos dažnai pasiekia greičiau nei apsiperkant lietuviškose el. parduotuvėse: „Tam tikrų prekių lietuviškos el. parduotuvės dažnai neturi sandėlyje, todėl užsakymas užtrunka, o siunčiantis per mūsų platformą prekių pristatymas į Lietuvą iš Lenkijos ir Vokietijos nuo kliento užsakymo atlikimo el. parduotuvėje trunka iki 2-3 d. Apie 80 proc. mūsų siuntų Lietuvoje į kitus miestus pristato tarptautinė siuntų bendrovė „Venipak“, tad pristatymas vyksta sklandžiai ir greitai – jeigu šiandien perduodame prekes kurjeriui, kitą dieną iki pietų siunta bus pristatyta klientui į namus arba į pasirinktą paštomatą.“

Toliau įsitvirtina dar vienas naujas įprotis

„Venipak“ įmonių grupės globalios rinkodaros vadovė Asta Raudonienė pastebi, kad vis daugiau pirkėjų įgyja įprotį siuntą atsiimti paštomate, kurių padengimas Baltijos regione jau yra labai platus ir vis dar auga.

„Net 70-80 proc. el. komercijos siuntų Baltijos šalyse pristatoma per paštomatus. Toks siuntos atsiėmimo būdas pirkėjui yra patogus ir neįpareigojantis, o prieš metus rinkodaros ir komunikacijos mokslų instituto KOG atliktas tyrimas tai patvirtino: maždaug trečdalis lietuvių, latvių ir estų paštomatais naudojosi kartą per 2–3 mėnesius, panašus skaičius apklaustųjų – kartą per 3–4 savaites“, – sako A. Raudonienė

Pasak jos, atsižvelgiant į pirkėjų įpročius bei poreikius, iki metų pabaigos Baltijos šalyse „Venipak“ paštomatų bus dar daugiau: „Lietuvoje šiuo metu turime jau 400 paštomatų, o beveik 100 esamų paštomatų populiariausiose lokacijose papildomai praplėtėme, kad į juos tilptų dar daugiau siuntų. Šiems metams suplanuotą plėtrą vis dar tęsiame, tad iki metų pabaigos Baltijos šalyse planuojame turėti daugiau kaip 800 paštomatų.“

A. Raudonienė priduria, kad didesnių gabaritų, nestandartinės siuntos yra pristatomos iki durų, tad pirkėjai pristatymo būdą gali pasirinkti pagal savo poreikius, siuntos dydį ir netgi specifiką.

„Pirkimas internetu jau seniai tapo mūsų kasdienybės dalimi, o pastarųjų kelerių metų tendencijos išryškino ir interneto pirkėjų įpročius – jie ne tik planuoja pirkinius galvodami į priekį, ieško pigesnių pasiūlymų, dairosi akcijų ir išpardavimų, bet ir renkasi patogiausius, lanksčiausius ir greičiausius siuntos pristatymo būdus, atsižvelgiant į savo poreikius bei gyvenimo ritmą“, – sako A. Raudonienė, pridurdama, kad jau dabar fiksuojamas siuntų kiekio augimas, kuris piką turėtų pasiekti pradedant nuo Juodojo penktadienio iki Kalėdų.