Sulaukus nusiskundimų dėl privatumo apsaugos, „Meta“ sustabdė planus dėl DI Europoje

Praėjusią savaitę privatumo aktyvistų grupė iš Vienos bendrovės „Meta“ atžvilgiu vienuolikoje Europos šalių pateikė skundų, kuriuose teigiama, kad planuojami pasaulinės technologijų milžinės privatumo politikos pakeitimai leistų jai „neteisėtai“ naudoti asmens duomenis apmokyti „nenurodytos“ rūšies esamą arba būsimą DI technologiją.

Europos skaitmeninių teisių centras, dar vadinamas NOYB (angl. None of Your Business – „Ne tavo reikalas“) šiuos skundus pateikė po to, kai visai neseniai „Meta“ išplatino pranešimą, informuodama savo vartotojus Europoje, kad nuo birželio 26 d. bus keičiama jos privatumo politika.

Grupė nurodė išsiaiškinusi, kad „Meta“ planavo DI technologijos mokymo tikslais naudoti visus viešus ir neviešus vartotojų duomenis, kurie buvo renkami nuo pat 2007 m.

Skunduose grupė prašė 11 Europos šalių duomenų apsaugos institucijų užkirsti kelią naujajai bendrovės „Meta“ privatumo politikai, kuri turėtų įsigalioti birželio gale, ir atlikti visapusišką jos tyrimą.

Penktadienį paskelbtame pranešime Airijos duomenų apsaugos komisija (DPC) pareiškė, kad „sveikina bendrovės „Meta“ sprendimą sustabdyti savo planus mokyti savo didelį kalbinį modelį, tuo tikslu naudodama medžiagą, kuria suaugusieji feisbuke ir instagrame pasidalino visoje ES / EEE“.

„Toks sprendimas buvo priimtas po intensyvių DPC ir bendrovės „Meta“ diskusijų“, – paaiškino DPC, pridurdama, kad ji ir kitos ES duomenų apsaugos institucijos toliau kalbėsis su bendrove „Meta“ šiuo klausimu.

„Mes sveikiname šį žingsnį, tačiau šį reikalą atidžiai stebėsime. Kol kas bendrovės „Meta“ privatumo politika oficialiai pakeista nebuvo, todėl šis įsipareigojimas teisinės galios neturi“, – pranešime spaudai teigė grupės NOYB steigėjas Maxas Schremsas.

„Mūsų pareikšti ieškiniai yra tęstiniai ir turės būti išspręsti“, – pridūrė jis.

NOYB technologijų milžinėms yra pareiškusi keletą ieškinių, kurių pagrindų priežiūros institucijos neretai imasi teisinių veiksmų.

Grupė buvo įsteigta 2018 m., kai buvo priimtas svarbus ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas.