Stambiausi Rusijos ir Baltarusijos verslai Lietuvoje kraunasi turtus: gavo 1,2 mlrd. eurų pajamų

Skelbiama, kad šios įmonės pernai Lietuvoje sumokėjo apie 70 mln. eurų mokesčių, yra sukūrusios per 2 tūkst. darbo vietų bei nuo 2007 metų gavusios 6,5 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) paramos. Be to, nuo 2010 metų šios įmonės pasirašė viešųjų pirkimų sutarčių už daugiau nei 159 mln. eurų.

Lrt pateiktame 22 stambiausių rusiško ar baltarusiško kapitalo įmonių sąraše yra „Lifosa“, „BMZ-Baltija“, „PhosAgro Baltic“, „Santa Trade“, „Transchema“, „Mechel Nemunas“, „Ani Plast“, „Mida LT“, „Run Engineering“, „Jurby Water Tech“, „IDS Borjomi Europe“, „Inter RAO Lietuva“, Birių krovinių terminalas, „Belintertrans Baltic“, „EuroChem Logistics International“, „SUEK Baltic“, „FoamLine“, „Valientė“, „Uniflex Europe“, „Amkodor Baltic“, Jūrų laivybos registras bei sanatorija „Belorus“.