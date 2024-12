Štai ir viskas: telefonus ar kompiuterius įkrausite tik su vienu įkrovikliu

Europos Sąjungoje nuo gruodžio 28 d. visus naujus telefonus, planšetinius kompiuterius, balaides ausines, klaviatūras, nešiojamuosius kompiuterius, fotoaparatus ar kt. bus galima įkrauti su tuo pačiu įkrovikliu.

Kitaip tariant, parduodami elektronikos prietaisai privalės turėti standartinę USB-C jungtį. Tad tokie gamintojai kaip, pavyzdžiui, „Apple“, Europoje negalės parduoti savo elektronikos gaminių su „Lighting“ jungtimi.

Nauja tvarka palengvins gyvenimą?

„Direktyva bus taikoma nuo 2024 m. gruodžio 28 d. Tai bus oficiali data, nuo kurios nešiojamų įrenginių gamintojai, importuotojai ir platintojai privalės pateikti ES rinkai tik įrenginius, kurie visiškai atitiks direktyvoje nurodytus standartus USB-C jungčiai, kabeliams ir įkrovimui, taip pat užtikrinti žymėjimo, informacijos pateikimo vartotojų instrukcijose ir kitų reikalavimų atitikimą“, – anksčiau yra teigęs Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) Infrastruktūros ir įrenginių kontrolės departamento direktorius dr. Virgilijus Stundžia.

Be to, direktyvai pradėjus veikti, pirkėjams turės būti sudaryta galimybė įsigyti nešiojamą elektronikos įrenginį be įkroviklio.

RRT atstovai sako, kad nauja tvarka ne tik pašalins nepatogumus, kylančius dėl skirtingų įkroviklių ar jų jungčių naudojimo panašiems įrenginiams. Ji žymiai prisidės prie elektronikos atliekų mažinimo ES – kasmet bus išmetama 1000 tonų mažiau elektronikos atliekų.

Kaip savo vertinime nurodė Europos Komisija, tai vartotojams per metus sutaupys beveik pustrečio milijardo eurų.