Nustatyta ir tai, kad kepykla apgaulingai ženklino gaminius, nebuvo nurodomos visos sudedamosios dalys, netinkamai naudoti pavojingi priedai. Specialistams didžiausią susirūpinimą sukėlė tai, kad tokiomis sąlygomis dirbanti įmonė tęsė produkcijos tiekimą prekybos tinklams, mokykloms, socialinės globos įstaigoms ir ligoninėms.
2025 m. įmonės atžvilgiu buvo vykdyti du tyrimai dėl produktų ženklinimo neatitikimų, taip pat buvo nustatyti higienos pažeidimai. Už tai įmonei buvo skirta bauda, trūkumai vėliau buvo ištaisyti.
Vis tik, šį menesį VMVT atliktas patikrinimas kepykloje „Lazdijų duona“ atskleidė pažeidimus, kurie kelia rimtų klausimų dėl vartotojų saugumo ir sąžiningo jų informavimo. Pavyzdžiui, gaminant varškės pyragą vietoj etiketėje nurodytos varškės buvo naudojamas varškės gaminys. Mielinių kepinių ir sausainių etiketėse deklaruojami gyvuliniai riebalai, nors naudojamas margarinas, o tikroji augalinių aliejų sudėtis nebuvo atskleista.
Dar rimtesnį susirūpinimą kelia pelėsio susidarymą stabdančio konservanto naudojimas duonos ir pyrago gaminiuose: jo įsigijimo ir likučių apskaita rodė, kad suvartojamas didelis konservanto kiekis, tačiau jis net nebuvo nurodomas produktų ženklinimo etiketėse. Todėl vartotojai negalėjo žinoti tikrosios gaminių sudėties ir įvertinti, kokius priedus jie vartoja.
Be to, rasta produktų su pasibaigusiu tinkamumo vartoti terminu, o kepykloje nebuvo vykdoma privaloma akrilamido – kancerogeninės medžiagos, galinčios susidaryti kepant aukštoje temperatūroje, ir kitų teršalų kontrolė. Tai reiškia, kad įmonė neužtikrino tinkamos rizikos kontrolės ir galėjo pateikti vartotojams maistą, kurio sauga nebuvo užtikrinama pagal keliamus reikalavimus.
Tešlos katilai buvo plaunami lauke ant purvino asfalto
VMVT inspektoriai nustatė, kad kepykloje visiškai nevykdoma elementari įrangos priežiūra, o higienos reikalavimai ignoruojami iš esmės.
„Inspektorių akys užkliuvo ir už to, ką kepykla vadino įrangos plovykla. Pagrindinė gamybinė įranga, milžiniški nerūdijančio plieno katilai, kuriuose maišoma tešla, duonos vežimėliai bei apyvartinė tara buvo plaunami tiesiog lauke, po iš visų pusių atvira stogine. Katilai apverčiami tiesiai ant purvino, tešlos likučiais aplipusio asfalto ir atremiami į purvinas plytas. Vos už kelių metrų stovėjo perpildyti buitinių atliekų konteineriai ir metalo laužas, o į atvirą teritoriją laisvai patekdavo laukiniai paukščiai.
Tokiu būdu nuplauta įranga vėliau buvo grąžinama į gamybos cechą, kur naudojama maistui gaminti, taip sudarant visas sąlygas purvui ir galimiems ligų sukėlėjams patekti į maisto gamybos aplinką. Tokią situaciją vertiname kaip kritinę, todėl veikla buvo nedelsiant sustabdyta“, – pakomentavo VMVT Alytaus apygardos Priežiūros skyriaus vedėjas Artūras Šimkus.
VMVT taip pat aptiko, kad pačiose gamybinėse patalpose tešlos maišyklės, formavimo linijos ir kepimo vežimėliai susidėvėję, surūdiję, dažai atšokę, o yrančių konvejerio audeklų siūlai galėjo tiesiogiai patekti į kepamą duoną.
Užuot tinkamai plovę ir dezinfekavę inventorių, darbuotojai įrenginius ir tešlos kildinimo krepšelius tiesiog apvyniodavo vienkartine pakavimo plėvele, po kuria kaupėsi senos tešlos likučiai ir nešvarumai. Tiesiog šalia atvirų talpų su tešla stovėjo perpildytos, neuždengtos šiukšliadėžės, o ant nešvarių gamybinių įrenginių mėtėsi pašaliniai daiktai.
Šiuo metu įmonei draudžiama vykdyti kepyklos veiklą. Kepykla gamybą galės atnaujinti tik visiškai pašalinusi visus nustatytus pažeidimus, įrengusi reikalavimus atitinkančias įrangos plovimo patalpas, atlikusi generalinį cecho valymą, kenkėjų naikinimą ir VMVT pakartotinai atlikus patikrinimą.