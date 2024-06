„Sodra“ paskutinį kartą kreipiasi į tūkstančius gyventojų: to nepadarę iki sekmadienio, galite pasigailėti

Kiekvienų metų sausį į pensijų kaupimą antroje pakopoje automatiškai įtraukiami Lietuvos gyventojai, kuriems mažiau nei 40 metų, kurie įtraukimo dieną dirbo pagal darbo sutartį arba vykdė savarankišką veiklą ir kurie niekada iki šiol nekaupė pensijai papildomai. Kiekvienas žmogus, įvertinęs savo finansinę situaciją ir lūkesčius, turi pats apsispręsti, ar dalyvauti kaupime.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad sprendimą atsisakyti pensijų kaupimo gali priimti tik tie žmonės, kurie buvo įtraukti į kaupimą šiais metais ir dar nėra kaupimo dalyviai. Gyventojai, kurie prisijungė prie pensijų kaupimo ankstesniais metais, šiuo metu neturi galimybės nutraukti kaupimą.

Kaip sužinoti, ar esu įtrauktas į kaupimą? Pranešimai apie įtraukimą siunčiami į asmenines „Sodros“ paskyras www.sodra.lt/gyventojui. Per pusmetį jie kartojami kelis kartus. Prisijungus prie paskyros www.sodra.lt/gyventojui per elektroninės bankininkystės sistemą, su elektroniniu parašu ar per elektroninius valdžios vartus, paskyroje galima rasti visą gyventojui aktualią informaciją: „Sodros“ siunčiamus pranešimus, informaciją apie įmokas, išmokas, savo socialinio draudimo laikotarpius, stažą ir kita.

Asmeninėje paskyroje nurodę savo kontaktus, pranešimus ir priminimus gyventojai gauna taip pat elektroniniu paštu arba SMS žinutėmis.

Tam, kad laiku gautumėte informaciją apie įtraukimą į dalyvavimą pensijų kaupime ir valstybinio socialinio draudimo naujoves, svarbu atnaujinti savo kontaktinius duomenis asmeninėje paskyroje. Pasirinkę meniu punktą „Mano pasirinkti informacijos iš „Sodros“ gavimo būdai“ galite nurodyti, kokiu būdu Jums bus siunčiama svarbi informacija.

Kur ieškoti informacijos apie įtraukimą į pensijų kaupimą?

„Sodra” siekia suteikti gyventojams kuo daugiau informacijos, kuri galėtų būti naudinga priimant sprendimą. Išsami informacija apie pensijų kaupimą pateikiama „Sodros” internetiniame puslapyje. Pasikonsultuoti galima paskambinus informacijos telefonu (+370) 5 250 0883 arba pateikus elektroninę užklausą, taip pat apsilankius bet kuriame „Sodros“ klientų aptarnavimo skyriuje. Pasinaudojus prognozuojamos pensijos skaičiuokle galima sužinoti prognozuojamą pensijų kaupimo rezultatą.

Ką daryti, gavus pranešimą apie įtraukimą į pensijų kaupimą?

Sau tinkamiausią variantą galima pasirinkti iki birželio 30 d. Svarbu prisiminti, kad praleidus šį terminą ir neatsisakius pensijų kaupimo, galimybės iš jo pasitraukti nėra.

Gavusieji „Sodros“ pranešimą turi tris pasirinkimo variantus: