„Sodra“ įspėja laukiančius pensijos: jos galite negauti, pažiūrėkite į pasą arba kortelę

Todėl gyventojai gaunantys pensijas namuose arba pašte turėtų pasitikrinti, ar jų asmens dokumentai galioja.

Jei dokumento galiojimas pasibaigęs, būtina pasirūpinti nauju. Tai aktualu ir žmonėms, kurie pagal įgaliojimą atsiima išmokas už savo artimuosius.

Pensijos ir šalpos išmokos pristatomos į namus bei išmokamos Lietuvos pašte kiekvieno mėnesio 10–26 dienomis.

Atvykęs į namus pensijas pristatančios bendrovės darbuotojas paprašo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę. Svarbu, kad šio dokumento galiojimas nebūtų pasibaigęs. Gavus pensiją, reikia pasirašyti išmokos išmokėjimo kvite.

Gaunant pensiją banko pavedimu, asmens dokumento galiojimas nėra tikrinamas kiekvieną mėnesį – pensija pervedama automatiškai į gavėjo sąskaitą.

Išmokos gavėjas taip pat gali įgalioti kitą asmenį gauti jo išmoką. Atsiimant pensiją ar išmoką už kitą asmenį, reikia turėti įgaliojimą, kuris yra tinkamos formos, numato teisę gauti įgaliotiniui skirtas pinigų sumas ir kurio galiojimo terminas nepasibaigęs.

Kai išmokos gavėjui įstatymų nustatyta tvarka paskiriamas globėjas, išmoką gali atsiimti globėjas, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir teismo nutartį ar mero sprendimą, kuria jis paskirtas išmokos gavėjo globėju.

Pensijas ir kitas išmokas į namus šiuo metu gauna apie 120 tūkst. žmonių. Nuo sausio kai kur keisis pensijų pristatymo į namus paslaugos tiekėjas. Širvintose, Kaune, Druskininkuose, Vilkaviškyje, Klaipėdoje, Kretingoje, Skuode, Anykščiuose ir Molėtuose pensijas pristatys kitos bendrovės nei iki šiol. Visose kitose savivaldybėse pokyčių nebus.

Net ir tuose regionuose, kuriuose pasikeis pensijas pristatantys darbuotojai, pensijos ir toliau bus pristatomos tokia pat tvarka, kaip ir anksčiau.

Migracijos departamentas informuoja, kad asmens tapatybės kortelės (ATK) pagaminimas bendra tvarka per 1 mėn. kainuoja 10 eurų, skubos tvarka per 5 d. d. – 60 eurų, o skubos tvarka per 1 d. d. – 100 eurų.

Paso pagaminimas bendra tvarka per 1 mėn. kainuoja 50 eurų, skubos tvarka per 5 d. d. nuo prašymo priėmimo – 100 eurų, o skubos tvarka tą pačią darbo dieną – 200 eurų.

Piliečiams, kurie sukako senatvės pensijos amžių, valstybės rinkliava už vieno iš asmens dokumentų (pasirinktinai) išdavimą ar keitimą bendra tvarka per 1 mėn. yra sumažinama 80 proc. (tokiu atveju, valstybės rinkliava už asmens tapatybės kortelės išdavimą ar keitimą – 2 eurų, paso – 10 eurų).

Gaminant dokumentą skubos tvarka, jo kaina pensininkams nemažinama.