Skystųjų energijos produktų terminale už 0,35 mln. eurų įrengs saulės elektrinę

Darbus atliks konkursą laimėjusi įmonė „Elmitra“, pirmadienį pranešė „KN Energies“.
„Saulės elektrinė padės dalį veiklos grįsti mūsų pačių pagaminta žaliąja energija. Tai atitinka ilgalaikius mūsų strateginius tikslus pereiti prie tvaresnio, mažesnį anglies dioksido pėdsaką paliekančio veiklos modelio“, – pranešime sakė „KN Energies“ terminalų valdymo direktorius Dainius Čiuta.
Dalį lėšų gaus iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano
Skaičiuojama, kad saulės elektra – beveik 0,5 gigavatvalandės (GWh) per metus – leis išvengti daugiau kaip 74 tonų anglies dioksido (CO2) emisijų. Tai prilygsta maždaug 418 tūkst. kilometrų lengvuoju automobiliu nuvažiuotam atstumui, arba 29 tūkst. litrų sudeginto dyzelino.
Dalį lėšų projektui gaus iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano.
2023 metų kovą „KN Energies“ Subačiaus skystųjų energijos produktų terminale pradėjo veikti 300 kW galios saulės elektrinė, visiškai tenkinanti terminalo elektros poreikį.
Šių metų balandį jos pajėgumas buvo padidintas dar 100 kW, čia įmonė investavo beveik 250 tūkst. eurų.
