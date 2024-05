Skvernelis: nauji bankai į Lietuvą neateina ne dėl mokesčių, o dėl mažos rinkos

„Reikia pratęsti visam laikui ir nežaisti su tokiais laikinais pratęsimais, kadangi tie pelnai nenumatyti gali būti ir po pusmečio, ir metų, ir po trejų. Tegu solidariai dalinasi, nes paslaugų aprėptis gyventojams mažėja, o įkainiai, jau nebekalbu apie palūkanas, nuolat didėja“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams tvirtino S. Skvernelis.

„Kada tu turi beveik monopoliją ir gali rinkoje diktuoti sąlygas, tai ne tavo darbo efektyvumo dėka toks pelnas atsiranda, o dėl to, kad gyventojai neturi kito pasirinkimo. Už tą gyventojų kito pasirinkimo neturėjimą bankai solidariai ir gali didesnius mokesčius mokėti“, – pridūrė jis.

Jo teigimu, per pastaruosius aštuonerius metus į Lietuvą neatėjo nė vienas užsienio bankas.

„Kas per aštuonis metus atėjo? Niekas. Keturis metus aš bandžiau atsivilioti, keturis – Ingrida Šimonytė. Ne dėl to (mokesčių politikos – BNS) neateina, o kad čia per maža rinka“, – kalbėjo S. Skvernelis.

Pasak jo, ateityje, kai bankų sektoriuje atsiras konkurencija, solidarumo mokestį būtų galima panaiki