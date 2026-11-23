Didžiausią rinkos dalį sudarė nuotoliniai lošimai, kuriuose praloštos sumos per metus išaugo penktadaliu.
LPT duomenimis, bendrosios lošimų organizatorių pajamos, apskaičiuojamos iš pastatytų sumų atėmus išmokėtus laimėjimus, iš nuotolinių lošimų sausio–rugsėjo mėnesiais siekė beveik 179 mln. eurų. Tai sudarė apie 78 proc. visų lošimų pajamų.
Daugiausia – 131,6 mln. eurų – pralošta nuotoliniuose A kategorijos lošimo automatuose. Ši suma per metus padidėjo maždaug trečdaliu ir sudarė 57 proc. visų lošimų organizatorių pajamų.
Tuo metu nuotolinių lažybų pajamos siekė 29,1 mln. eurų, o nuotolinių stalo lošimų – 17,7 mln. eurų. Pastarajame segmente pralošta suma, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, išaugo 24 proc.
Nuotolinių B kategorijos lošimo automatų pajamos sumažėjo 67 proc. ir siekė 608,7 tūkst. eurų.
Fizinėse lošimų vietose per devynis mėnesius pralošta apie 50 mln. eurų – 6,5 proc. mažiau nei prieš metus.
Didžiausią šios sumos dalį sudarė B kategorijos lošimo automatai, kuriuose pralošta 22,2 mln. eurų. A kategorijos automatuose pralošta 12,1 mln. eurų, stalo lošimuose – 10,8 mln. eurų, o lažybose – 4,9 mln. eurų.
Augo ir loterijų bilietų pardavimai
LPT duomenimis, per devynis šių metų mėnesius Lietuvoje išplatinta loterijų bilietų už 131,5 mln. eurų – 9 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Loterijų laimėjimams išmokėta 74,2 mln. eurų, arba 9,3 proc. daugiau nei prieš metus.
Tuo metu į valstybės biudžetą per sausio–rugsėjo mėnesius surinkta 74,19 mln. eurų lošimų ir loterijų mokesčių. Tai 15 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.
Iš šios sumos azartinių lošimų organizatoriai sumokėjo apie 50 mln. eurų, o loterijų organizatoriai – 24,2 mln. eurų.