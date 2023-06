Skaistė: 85 proc. individualiai dirbančiųjų mokesčiai iš esmės nesikeis

„85 procentų individualia veiklia besiverčiančių asmenų, net ir po trejų metų užaugus pajamų lygiui, šios reformos pakeitimai iš esmės neliečia. Jų mokestinė našta arba visiškai neaugtų, arba augtų vienu-dviem procentiniais punktais, tačiau tuo pačiu atsiranda papildomos galimybės – nedarbo draudimo išmoka, jeigu žmogus pajamų nebeaugtų“, – žurnalistams trečiadienį sakė G. Skaistė.

G. Skaistė sako, kad dideles pajamas iš individualios veiklos gaunantieji ir dirbantys pagal darbo sutartis yra „nelygioje konkurencinėje situacijoje“.

„Skiriasi apmokestinimas prokuroro ir advokato, kurie dirba panašų darbą, gauna aukštą atlyginimą, tačiau jų apmokestinimo lygis yra ganėtinai skirtingas. Manome, kad tokių netolygumų neturėtų būti“, – teigė G. Skaistė.

Mokesčių reformos pakete individualios veiklos apmokestinimą nuo 2025 metų siūloma didinti nuo 15 iki 17 proc., o nuo 2026 metų – iki 20 proc., o tokie tarifai būtų taikomi uždirbantiems daugiau nei 35 tūkst. eurų apmokestinamų pajamų per metus.

Be to, gaunantieji iki 15 tūkst. eurų pajamų per metus mokėtų „Sodros“ ir sveikatos draudimo įmokas, bet GPM jiems siektų 3 proc.

Pasak ministrės, pernai Lietuvoje buvo beveik 3,8 tūkst. daugiau nei 35 tūkst. eurų per metus iš individualios veiklos uždirbančių žmonių, iš viso gavusių apie 383 mln. eurų pajamų.