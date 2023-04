Skaičiuoja, kad taip sutaupysite apie 450 eurų: vardija, ką turite daryti

Europos Komisija (EK) su Tarptautine energetikos agentūra (TEA) pasidalijo kiek anksčiau pasidalijo planu, kaip būtų galima suduoti skaudų kirtį Rusijos ekonomikai.

Skaičuojama, kad jeigu kiekviena šeima laikytųsi naujų rekomendacijų, būtų galima sutaupyti daugiau kaip 450 eurų.

9 veiksmų planas gyventojams

Pateiktas 9 veiksmų planas kiekvienam ES gyventojui leidžia ne tik sumažinti Europos priklausomybę nuo rusiškos energijos, bet taip pat ir sutaupyti.

Paviešintoje ataskaitoje sakoma, kad kiekvienas namų ūkis, sumažindamas išlaidas už energiją, vidutiniškai galėtų į savo kišenę įdėti daugiau kaip 450 papildomų eurų per metus.

Be to, jei visi ES gyventojai laikytųsi pateiktų rekomendacijų ne tik namuose, bet ir darbo vietoje, per metus būtų sutaupyta 220 mln. barelių naftos, tad iš viso būtų galima užpildyti 120 supertanklaivių.

Tuo metu dujų būtų sutaupyta apie 17 mlrd. kubinių metrų, būtent tiek energijos pakaktų 20 mln. namų šildymui.

Pagrindiniai žingsniai, kurie leistų sutaupyti ir sumažinti rusiškos energijos suvartojimą, yra šie:

Mažiau šildyti namus, rečiau naudoti oro kondicionavimo sistemą. Pastebima, kad vidutinė šildymo temperatūra Europos gyventojų namuose neretai būna didesnė kaip 22 laipsniai, tačiau kiekvienas asmuo galėtų jaustis komfortabiliai ir prie 19 ar 20 laipsnių šilumos. Sumažinus bent 1 laipsniu temperatūrą, būtų sutaupoma 7 proc. energijos, tad metinėje sąskaitoje galėtų būtų papildomai sutaupoma daugiau kaip 70 eurų. Be to, nustatant oro vėdinimo sistemą 1 laipsniu šilčiau, būtų sunaudojama 10 proc. mažiau elektros energijos, tad per metus būtų sutaupoma apie 20 eurų.

Sureguliuokite katilo temperatūrą. Daugelyje naujoviškų katilų galima pakoreguoti nustatymus, siekiant padidinti efektyvumą ir sutaupyti iki 8 proc. energijos. Tinkamai sureguliavus katilo temperatūrą, būtų sutaupoma apie 100 eurų.

Dirbkite iš namų. Vidutiniškai ketvirtadalis ES gyventojų automobiliu iki darbo vietos važiuoja apie 15 kilometrų, tačiau pastebima, kad apie trečdalis darbų ES gali būti atliekami namuose. Skaičiuojama, kad, dirbant 3 dienas per savaitę iš namų ir neišleidus papildomų pinigų kurui, būtų sutaupoma 35 eurai per mėnesį.

Naudokitės automobiliu ekonomiškiau. Daugelis gyventojų automobiliu važiuoja vieni, todėl patariama keliauti kartu su draugais ar kaimynais. Be to, patariama atsižvelgti ir į tai, kokia temperatūra yra nustatyta automobilio oro kondicionavimo sistemoje – jeigu pučiamas šaltas oras karštos dienos metu, tada kuro sąnaudos padidėja.

Greitkeliuose važiuokite lėčiau. Važiavimas dideliu greičiu nėra ekonomiškas, todėl transporto priemonė sunaudoja gerokai daugiau kuro. Teigiama, kad jeigu greitkeliuose greitis būtų sumažinamas bent 10 km/val., tada gyventojai sutaupytų apie 60 eurų per metus.

Sekmadienį palikite savo automobilį namuose. Miestai turėtų atsisakyti automobilių naudojimo sekmadieniais, o vietoje to gyventojai, jeigu tik yra įmanoma, turėtų pasirinkti alternatyvias transporto priemones.

Eikite arba važiuokite dviračiu. Maždaug trečdalis kelionių automobiliu ES teritorijoje yra trumpesnis nei 3 kilometrai. Naudojantis ekologiškomis transporto priemonėmis, nepakliūsite ne tik į spūstis, sumažinsite oro taršą, bet taip pat ir sutaupysite.

Naudokitės viešuoju transportu. Jeigu yra galimybė naudotis viešuoju transportu, o ne automobiliu, tuomet tokiu būdu taip pat būtų sutaupomas kuras. Tiesa, pastebima, kad kai kuriuose miestuose viešieji transportai gali būti perpildyti.

Vietoje lėktuvo rinkitės traukinį. Šalių, kurios turi itin greitus traukinius ir išvystytą infrastruktūrą, gyventojams patariama keliauti ne lėktuvu, bet traukiniu.