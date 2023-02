Siurprizas „Facebook“ ir „Instagram“ vartotojams: planuoja 11,2 – 14,1 euro mėnesinį mokestį

Nauja savo paslauga „Meta Verified“ (angl. patvirtinta) technologijų milžinė seka „Twitter“ ir kitais socialiniais tinklais, kurie siekia suteikti daugiau pasitikėjimo savo paslaugomis ir prašo vartotojų susimokėti, kad jų tapatybė būtų patvirtinta.

Apie mokamų prenumeratos paslaugų bandymus „Facebook“ ir „Instagram“ patronuojanti kompanija „Meta“ paskelbė sekmadienį, praneša užsienio žiniasklaida.

Šią savaitę paslauga „Meta Verified“ pirmiausia bus pasiūlyta Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje. Sumokėję už ją vartotojai prie savo paskyros matys mėlyną ženkliuką, rodantį jų statusą. Tačiau ilgainiui ši paslauga gali būti siūloma visame pasaulyje, o taip pat ir Lietuvoje.

Bendrovės vadovas Markas Zuckerbergas žadėjo, kad mokantys už prenumeratą taip pat gaus papildomą apsaugą nuo paskyros vagystės ir prioritetą teikiant pagalbą klientams.

Vis dėlto kai kurių specialistų vertinimu, atitinkamai pakeitus socialinio tinklo algoritmus, ateityje nepatvirtintų vartotojų įrašai kitiems vartotojams gali būti rodomi gerokai rečiau arba iš viso nerodomi.

Nauja paslauga kainuos 11,99 JAV dolerių (maždaug 11,28 eurų) per mėnesį tinklais naudojantis per naršyklę internetu arba 14,99 (14,1 euro) prisijungiant prie socialinių tinklų telefonu per „Apple iOS“ arba „Android“ operacines sistemas.

Tai labai panaši paslauga, kurią neseniai įdiegė Elonas Muskas, nusipirkęs socialinį tinklą „Twitter“. Jo vartotojams „Twitter Blue“ prenumerata atsieina 8 dolerius (7,53 euro) per mėnesį.

Vis dėlto tokia naujovė buvo priimta nevienareikšmiškai. Netikros paskyros išgąsdino kai kuriuos reklamos pirkėjus ir sukėlė abejonių dėl šio socialinio tinklo ateities.

Savo ruožtu M. Zuckerbergas patikino, kad pokyčiai neturės jokios įtakos toms paskyroms, kurios jau yra patvirtintos.

Siekdami užsitikrinti daugiau pajamų, kiti socialiniai tinklai, pvz., „Snapchat“ ar „Telegram“ taip pat pristatė mokamą tapatybės patvirtinimo prenumeratą.

Pastaruoju metu „Meta“ susiduria su didžiuliu spaudimu dėl planų plėtoti virtualią realybės sistemą „metaverse“. Vasarį buvo paskelbta, kad pirmą kartą nuo 2012 m., kai bendrovės akcijomis pradėta prekiauti viešai, jos pajamos sumažėjo 1 proc. iki 116,6 mlrd. dolerių.

Nors pranešta, kad visame pasaulyje „Facebook“ kasdienių vartotojų skaičius viršijo 2 mlrd., tačiau jo augimas pastaruoju metu gerokai sulėtėjo. Skaičiuojama, kad Lietuvoje „Facebook“ turi apie 1,8 mln. vartotojų.