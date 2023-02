Dėl pasisakymų „Facebook“ Lietuvos policija sulaukė beveik 10 tūkst. pranešimų: dalis bus nubausti

Lietuvos gyventojai socialiniuose tinkluose ne visuomet elgiasi tinkamai: komentaruose kursto nepakantą, viešiną smurtą, sukčiauja ir dalijasi nacistiniais arba komunistiniais simboliais.

Policijos pateiktais duomenimis, per praeitus metus, virtualus patrulis sulaukė beveik 10 tūkst. „Facebook“ pranešimų apie nusižengimus viešoje erdvėje. Statistika rodo, kad per 2022 metus pradėtos 227 administracinio nusižengimo teisenos ir pradėti 28 ikiteisminiai tyrimai. Policija nurodo, kad praeitais metais jie pateikė 229 viešus įspėjimus per „Facebook“.

Pirmoje vietoje įvardintas atsidūrė nacistinių ir komunistinių simbolių platinimas arba demonstravimas, tokių atvejų fiksuoja 182, o toliau dėl neapykantos kurstymo registruoti 55 atvejai.

REKLAMA

Kylant diskusijoms, ar reiktų bausti ir internete kitus įžeidinėjančius žmonės, Policijos virtualus patrulis savojo „Facebook“ paskyroje buvo paskelbta, kad Administracinių nusižengimų kodeksas numato atsakomybę už tokius veiksmus.

REKLAMA

„Teismai JAU yra suformavę praktiką dėl atsakomybės už nedidelius viešosios tvarkos pažeidimus virtualioje erdvėje ir jau šiandien, besikeikiantys, įžeidžiamai prie kitų kimbantys IR pažeidžiantys viešąją tvarką internete asmenys gali būti patraukti atsakomybėn!“ – rašyta jų paskyroje.

Buvo pateikta ir pavyzdžiu, tarkime, sėdite lauko kavinėje prie stalelio su draugais, prieina Jums nepažįstamas žmogus ir ima Jus „šventinti“ įvairiais necenzūriniais žodžiais. Jūs nelabai suprantate kas ir kodėl vyksta, Jūsų bičiuliai – apstulbę. Kaip tokia situacija būtų vertinama teisiškai? ANK 481 str. numato atsakomybę už tokius veiksmus.

REKLAMA

Klausiama, kuo skiriasi situacija, kai po viešai parašytu pasisakymu internete, nepažįstamas asmuo, tokiais pačiais necenzūriniais žodžiais ima Jus „šventinti“ raštu? Jūsų ir Jus keikiančio žmogaus komentarus mato ir pašaliniai, ir pažįstami žmonės. Kuo tai skiriasi nuo realaus gyvenimo?

Dar vienas pavyzdys, kai per pandemiją buvęs ne vienas atvejis, kuomet į virtualų žmonių susirinkimą prisijungia pašalinis ir pradeda visus siuntinėti į visas puses. Nei susirinkimą vedantys, nei jame dalyvaujantys žmonės nelabai supranta, tokio elgesio priežasčių, tačiau nemalonių ir pasipiktinimą keliančių emocijų patiria begalę.

REKLAMA

REKLAMA

Policijos pareigūnų nuomone, mūsų teisėje egzistuoja atsakomybė už tokius veiksmus jau dešimtmečius.

Lietuvos policija pateikti atvejai, kuomet reaguotų virtualus patrulis:

1. Skelbimai su siūlymais įsigyti kontrabandinių cigarečių ar alkoholio;

2. Siūlymai prisiimti kito asmens padarytą pažeidimą;

3. Grasinimai susidoroti su kitais asmenimis;

4. Siūlymai nusipirkti vairuotojo pažymėjimą, ar padėti už pinigus išlaikyti vairavimo egzaminą, siūlymai nusipirkti techninę apžiūrą ir pan.;

5. Narkotinių medžiagų platinimas elektroninėje erdvėje;

6. Siūlymai investuoti į įtartinas platformas, pirkti el. būdu netikrose internetinėse parduotuvėse, kitokie sukčiavimai elektroninėje erdvėje.