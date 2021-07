Siuntos iš trečiųjų šalių stringa pašte: net pusė laukia reakcijos iš gavėjų

„Dėl itin trumpo duomenų tarp LR muitinės ir mūsų apsikeitimo sistemos testavimo naujų procesų startas buvo gana lėtas. Tačiau iššūkių kelia ne tik tai. Lietuvos paštą pasiekia įvairios siuntos, todėl deklaravimo procesai ir jų atlikimo laikas skiriasi. Kai PVM apmokėtas prekės pirkimo metu, siunta atkeliauja su pateikta pilna deklaravimui reikalinga informacija – tokiu atveju gavėjui nieko papildomai daryti nereikia. Tačiau yra kita, kol kas didžioji, dalis siuntų, kurios reikalauja papildomo gavėjo įsitraukimo. Tai yra siuntos, užsakytos iki liepos 1 d., kai el. parduotuvėse dar nebuvo galimybės apmokėti PVM. Kviečiame šiuos gavėjus nedelsti ir atlikti reikiamus veiksmus – tik tuomet siuntas galėsime perduoti muitinei“, – pranešime spaudai cituojama Lietuvos pašto Komunikacijos departamento vadovė Ugnė Bartašiūtė.

Šiuo metu tik apie 10 proc. visų siuntų srauto sudaro siuntos su pirkimo metu apmokėtu PVM, tačiau pastebima, kad tokių siuntų kiekis didėja. „Galimybė PVM apmokėti pirkimo metu atsirado tik liepos 1 d. Gavus tokią siuntą, gavėjui nieko papildomai daryti nereikia – deklaravimu automatiškai pasirūpina Lietuvos paštas. Šiuo metu už šią paslaugą netaikomas joks papildomas mokestis. Daugelis didžiųjų el. parduotuvių turi šį funkcionalumą, todėl tokių siuntų kiekis tik augs“, – sako U. Bartašiūtė.

Visgi didžioji dalis į Lietuvos paštą atkeliaujančių siuntų yra užsakytos dar iki liepos 1 d. Taip pat yra dalis siuntų, kurių duomenys keliauja per pasaulinę paštų sistemą, o ten ne visada pateikiama pilna deklaravimui reikalinga informacija. Šių tipų siuntų deklaravimui pereinamuoju laikotarpiu reikalingas papildomas gavėjo įsitraukimas – jis turi pateikti informaciją apie gautą siuntą arba patvirtinti, ar esama informacija yra teisinga.

Lietuvos paštas atkreipia dėmesį, kad perkant el. parduotuvėje be korektiškai nurodyti adreso kritiškai svarbus yra ir teisingas mobilusis telefono numeris. Tik turint jį, Lietuvos paštas gali efektyviai komunikuoti su gavėju. Jeigu telefono numeris nėra nurodytas, bendravimas vyksta popieriniais laiškais. Atsižvelgiant į tai, perkant el. parduotuvėje prašoma nurodyti mobiliojo telefono numerį, prieš tvirtinant duomenis, įsitikinti, kad jis nurodytas teisingas.

Primenama, kad siuntą užsisakius liepos 1 d. ir vėliau, gavėjas gali rinktis ją deklaruoti per Lietuvos paštą arba savarankiškai (per LR muitinės platformą arba per kitą tarpininką). Atkreipiamas dėmesys, kad apie savo sprendimą gavėjas turi informuoti Lietuvos paštą kol siunta dar pakeliui į Lietuvą.

Daugiau informacijos apie nuo liepos 1 d. įsigaliojusius pokyčius galima rasti specialiame Lietuvos pašto puslapyje.