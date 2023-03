Siūloma griežtinti baudas už grynųjų iš Rusijos ir Baltarusijos įvežimą

Vyriausybė trečiadienį pritarė ir Seimui siūlys skubos tvarka priimti teisės aktų pakeitimus, kuriais numatoma griežtinti baudas už netikslią informaciją apie pinigų kilmę, savininkus, bei jų panaudojimo tikslą.

Manoma, kad tai padėtų sukontroliuoti itin padažnėjusį tokių grynųjų pinigų gabenimą į Lietuvą.

„Dažnu atveju, siekdami išvengti prievolės deklaruoti grynuosius pinigus, asmenys vykdami per sieną grupėmisgabenamas grynųjų pinigų sumas išskaido į mažesnes, 10 tūkst. eurų vertės nesiekiančias sumas“, – teigia Finansų ministerija.

Administracinių nusižengimų kodekso ir Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimais už netikslią informaciją apie per sieną vežamus pinigus siūloma bausti 390–1200 eurų bauda, o už pakartotinį pažeidimą – 1,04–3,9 tūkst. eurų bauda.

Dabar už netikslią informaciją apie per sieną gabenamus grynuosius pažeidėjas gali būti nubaustas nuo 200 iki 1,2 tūkst. eurų bauda, tai, anot pataisų rengėjų, nėra veiksminga sankcija.

„Tokia sankcija nepakankamai veiksminga ir atgrasanti, ypač įvertinant tai, kad gabenami grynieji pinigai gali būti panaudojami pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo tikslais, ir tai, kad pastaruoju metu auga tokių gabenamų pinigų srautai“, – rašoma aiškinamajame rašte.

Be to, siūloma iš netikslią ar neišsamią informaciją grynųjų pinigų deklaracijoje pateikusių asmenų vežamus pinigus konfiskuoti, ši sankcija būtų taikoma ir tais atvejais, kai pinigai nepriklauso juos per sieną vežančiam žmogui.

Galimybę konfiskuoti pinigus siūloma nepriklausomai nuo to, ar pažeidimas padarytas pirmą kartą, ar pakartotinai.

„Tai veiktų kaip efektyvi atgrasomoji priemonė, nes atsirastų rizika ne tik gauti baudą, bet ir prarasti gabenamus galimai nelegaliai veiklai skirtus grynuosius pinigus“, – teigia projekto rengėjai.

Finansų ministerijos duomenimis, pernai gruodį ir šių metų sausį Lietuvos muitininkai fiksavo 84 atvejus, kai Rusijos, Baltarusijos, Lenkijos ir Lietuvos piliečiai bandė įvežti daugiau kaip 41 milijoną Ukrainos grivinų (apie 1,05 mln. eurų).

„Lietuvos muitinės duomenimis, gautais bendradarbiaujant su Europos teisėsaugos institucijomis, šie pinigai gali būti susiję su nusikalstama veika ir karo veiksmais Ukrainoje“, – teigia pataisų rengėjai.

Teigiama, kad kad panaši situacija stebima ir kaimyninėse šalyse.