Siūlo neleisti bedarbiams piktnaudžiauti: galėtų imtis ir kvalifikacijos neatitinkančio darbo

„Įstatyme numatytus tinkamo darbo apibrėžimo kriterijus siūlau pilnai taikyti pirmuosius 6 mėnesius, taip skatinant sparčiau ieškoti darbo, kuris atitiktų kompetenciją. Praėjus 6 mėnesių laikotarpiui, Užimtumo tarnyba nebūtų įpareigota teikti darbo pasiūlymus pagal kompetenciją. Po 6 mėnesių tinkamu darbu galės būti pripažintas ir darbas, kuris neatitinka asmens kompetencijos“, – sako tokį pasiūlymą įregistravęs K. Neimantas.

Jo nuomone, įstatyme reikia detaliau įtvirtinti normas, kuriomis Užimtumo tarnyba būtų įpareigota pateikti darbo pasiūlymus pagal asmens kvalifikaciją, o juos atmetus teisė į išmoką būtų prarandama.

„Jei atsitinka situacija, kuomet Užimtumo tarnyba neturi nieko pasiūlyti pagal asmens kompetenciją ir darbo rinkoje tuo metu neieškoma tos srities specialistų, tuomet prasidedant septintajam mėnesiui nuo bedarbio registracijos Užimtumo tarnyboje, jam galima teikti dar 2 darbo pasiūlymus, kurie neturi atitikti jo kvalifikacijos. Atmetus papildomus pasiūlymus, teisė į išmoką būtų prarandama, nes, manau, kad tai yra pakankamas laiko tarpas įsitikinti, ar asmuo tikrai suinteresuotas darbo paieška“, – savo iniciatyvą argumentuoja K. Neimantas.

Jo siūlomas projektas taip pat numato, kad darbo pasiūlymą reikėtų apsvarstyti per 10 darbo dienų, o jį atmetus teisė į išmoką būtų prarandama.

„Siūlau apibrėžti, kad pateikus darbo pasiūlymą, jį apsvarstyti ir atsakymą pateikti reikia per 10 darbo dienų“, – sako K. Neimantas.

Jei Seimas pritartų, Užimtumo tarnyba darbo ieškančiam asmeniui turėtų teikti 2 tinkamo darbo pasiūlymus per pirmus 6 mėnesius. Per šį laikotarpį neatsiradus tokio darbo, vėliau bedarbis dar turėtų gauti 2 papildomus darbo pasiūlymus, dėl kurių turėtų apsispręsti per 10 darbo dienų.

K. Neimanto nuomone, toks reguliavimas užkirs kelią nepagrįstam bedarbių piktnaudžiavimui, paskatins juos kuo greičiau susirasti darbą.