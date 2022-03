Siūlo išradingų būdų, kaip internete papasakoti rusams tiesą apie karą: galite prisidėti ir jūs

Prie informacijos apie tikrąją padėtį Ukrainoje skleidimo gali prisidėti kiekvienas, turintis priėjimą prie interneto.

„Atsidarykite „Google Maps“. Nueikite į Rusiją. Pasirinkite ten kokį restoraną ar verslą ir parašykite atsiliepimą. Rašydami atsiliepimą, paaiškinkite, kas vyksta Ukrainoje“, – siūlo programišiai.

Nežinantiems, ką rašyti atsiliepime, pateikiamas toks pavyzdys (jį galima nusikopijuoti ir įklijuoti):

„Еда была отличной! К сожалению, Путин испортил наши аппетиты, вторгшись в Украину. Противостаньте своему диктатору, прекратите убивать невинных людей! Ваше правительство лжет вам. Вставай!“

Išvertus į lietuvių kalbą tai skambėtų taip:

„Maistas buvo puikus! Deja, Putinas sugadino mums apetitą, įsiveržęs į Ukrainą. Sukilkite prieš savo diktatorių, nustokite žudyti nekaltus žmones. Jūsų valdžia jums meluoja. Sukilk!“

Go to Google Maps. Go to Russia. Find a restaurant or business and write a review. When you write the review explain what is happening in Ukraine.

