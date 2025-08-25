Šių saldumynų mėgėjams – bloga žinia: netrukus mokėsite daugiau

Didžiausia pasaulyje lazdyno riešutų tiekėja Turkija pranešė apie patirtų šalnų žalą, dėl kurios ryškiai sumažėjo 2025 m. derlius.
Riešutų augintojai pabrėžė, kad mažesnis derlius lėmė didesnes išlaidas konditerijos gamintojams.
Tiesa, lazdyno riešutai yra pagrindinis ingredientas tokių lietuvių pamėgtų saldumynų, kaip „Nutella“, „Kinder Bueno“ ar „Ferrero Rocher“. Tai reiškia, kad mažesnio riešutų derliaus Turkijoje padarinius pajaus ir lietuviai – greičiausiai už šiuos skanumynus teks mokėti daugiau.
Prarado tūkstančius tonų derliaus
Balandžio šalnos ir nuolatiniai klimato pokyčiai lėmė, kad lazdyno riešutų kainos pakilo daugiau nei 35 proc.
Vienu metu Turkijos lazdyno riešutų ateities sandorių kainos viršijo 200 Turkijos lirų (4,22 euro), o tarptautinėje rinkoje buvo prognozuojama 10 JAV dolerių (8,59 euro) už kilogramą kaina.
Turkijos statistikos instituto birželio mėn. skaičiavimais, 2025 m. derlius bus 520 tūkst. tonų, o tai yra kur kas mažiau nei prognozuotas 750 tūkst. tonų derlius.
Vėliau, remiantis Tarptautinės riešutų ir džiovintų vaisių tarybos duomenimis, derlius sieks 601 tūkst. toną su kevalais.
Tai reiškia, kad derlius sumažės apie 22 proc., nes dėl šalčio buvo prarasta apie 167 tūkst. tonų derliaus.
Kitos gaminančios šalys, įskaitant Čilę, Gruziją ir Jungtines Amerikos Valstijas, yra laikomos alternatyviais šaltiniais, nes jų produkcijos apimtys yra mažesnės.
Be to, JAV lazdyno riešutai yra kitokio skonio, o norint užauginti tokius pat, kaip Turkijoje, prireiktų naujų sodų įkūrimo, o tai trunka 5–7 metus, todėl greitas plėtimasis nėra įmanomas.
Lazdynų riešutai nuimami kasmet, paprastai – vasaros pabaigoje. Kai jų derlius būna didelis, Turkija dažniausiai neišparduoda visko ir dalį pasilieka kaupimui, o vėliau riešutus parduoda, kai išauga jų kainos.
Taip augintojai padarys ir šiemet – derliaus stygių bandys slopinti 150 tūkst. tonų nuo 2022 m. sukauptų riešutų.
Gali keisti receptus ar produktų dydį
Saldainių gamintoja „Ferrero“, kuri sunaudoja apie ketvirtadalį pasaulinės lazdyno riešutų produkcijos, ramino vartotojus teigdama, kad artimiausiu metu jų pamėgtų saldumynų lentynose nepritrūks.
„Ferrero“ grupė įvairina tiekimą iš daugybės pasaulio regionų, todėl dėl ilgalaikės strategijos įmonė nesitiki jokių savo produktų tiekimo sutrikimų“, – komentavo bendrovė.
Visgi apie kainų pokyčius ji kol kas neužsiminė.
„Ferrero“ gamina tokius saldumynus, kaip „Nutella“, „Ferrero Rocher“, „Kinder Bueno“ ir „Mon Cheri“ produktus, kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra lazdyno riešutai.
Pavyzdžiui, „Nutella“ kremo sudėtyje didžiausią dalį sudaro cukrus ir palmių aliejus, o lazdyno riešutai sudaro apie 13 proc.
Kasmet parduodama milijonai šio kremo stiklainių, todėl net nedideli kainų kilimai padidina gamybos sąnaudas ir mažina pelną.
Jei lazdyno riešutų trūkumas tęsis, saldumynų gamintojai gali būti priversti keisti receptus, mažinti produktų dydį ar didinti kainas.
