Šiomis dienomis į darbus ateina daugiausia išgėrusių žmonių – vardija, kokių imasi priemonių

Tačiau ekspertai pabrėžia, kad vien patikrinimai problemos neišspręs – esą darbdaviams būtina kalbėtis su darbuotojais, o esant reikalui, padėti ieškoti pagalbos arba nukreipti pas specialistus.

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

Gaminių iš plokščiojo metalo įmonėje „Vildeta“ dirba virš 80 žmonių – suvirintojai, dažytojai, surinkėjai. Tačiau darbuotojai pradėti ir pabaigti darbą privalo padarę vieną svarbų dalyką – pasitikrinę girtumą. Įmonėje ši patikra galioja jau 6 metus. Pasak atstovės, anksčiau girtų į darbą ateidavo bent kartą į savaitę, o dabar – kartą kas ketvirtį.

„Būdavo, kad išgeria iš vakaro ir nespėja alkoholis išgaruoti iš organizmo. Dar darbo metu, tarkim, pertraukėlės metu, jam šalta ar pavargo, ar tas pats pachmielas kankina, tai irgi taurelė, kita“, – pasakojo „Vildeta“ pardavimų skyriaus vadovė Milda Kuliova.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak gamybos įmonės atstovės, įvedus girtumo patikrinimus, darbuotojai žino, kad jų laukia kontrolė ir vengia alkoholio. O jei kas nors įpūs – dirbti negalės.

REKLAMA

„Yra lygiai nulis – nė biškučio negali būti. Iš karto nuimam nuo darbo ir tą dieną rašom arba pravaikštą, arba kitaip kaip nors suforminam“, – aiškino M. Kuliova.

Kai kurie darbdaviai gerti leidžia

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento duomenimis, girtuokliaujančių darbovietėse mažėja. 2020 metais 39 procentai dirbančiųjų pasakė, kad bent kartą vartojo alkoholinius gėrimus darbovietėse, o 2023 metais tokių buvo 22 procentai.

REKLAMA

REKLAMA

„Jeigu 2022 metais buvo 9 mirtini atvejai, būtent susiję su alkoholinių gėrimų vartojimu darbovietėse, 2023 metais – jau 6“, – sakė departamento atstovė Gražina Belian.

15 procentų dirbančiųjų nurodė, kad vartoja alkoholį net jeigu darbdavys draudžia. Tačiau yra ir tokių darbdavių, kurie gerti leidžia.

„8 procentai dirbančiųjų nurodė, kad darbdavys, vis dėlto, leidžia ypatingomis progomis pavartoti alkoholinius gėrimus – per Naujuosius, per gimtadienius, per įvairias šventes“, – teigė G. Belian.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Remiantis 45 milijonų Lietuvos įmonėse ir organizacijose atliktų blaivumo testų analize, per metus tiek transporto, tiek statybų sektoriuje testavimo metu užfiksuota mažiausiai girtų darbuotojų – vos 0,09 procento. Tuo metu komunalinių paslaugų ir žemės ūkio sektoriuje – atitinkamai apie 0,20 procento.

O pirmadienį, darbuotojų blaivumo patikros sistemos „dirbkblaivus.lt“ duomenimis, visoje Lietuvoje į darbą girti atėjo 118 darbuotojų.

REKLAMA

„Padaugintumėm iš įmonių, kurios nesitestuoja ir natūraliai pas juos atvyksta apie 3-5 kartus neblaivių darbuotojų, tai drąsiai galiu pasakyti – Lietuvos masteliu šiandien duris pravėrė virš 10 tūkstančių neblaivių darbuotojų“, – teigė bendrovės „Inovatyvių procesų sprendimų“ direktorius Darius Didžgalvis.

Daugiausiai girtų darbuotojų atvyksta pirmadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais. Esą savaitgaliais dažniausiai nebūna vadovų, tad mažesnė kontrolė darbe.

REKLAMA

Ragina nukreipti pas specialistus

Kasdienio patikrinimo metu „pagaunama“ tris kartus daugiau girtų darbuotojų, palyginus su atsitiktinėmis patikromis. Kalbinti gyventojai mano, kad patikrinimai suteikia žmonėms daugiau atsakomybės:

„Šnapsas“ – čia tarybinių laikų, kaip sakant... Valančius kovojo, suprantat, o mum tuo labiau reikia.“

„Į darbą – tai yra pareiga kaip ir vairuotojams, sakyčiau – nulinė.“

„Jau būtų persistengimas, nepasitikėjimas nacija. Eit kiekvienam, kaip jūs, mikrofonu: „papūsk“... Nei šis, nei tas.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Jeigu nebrangu, kodėl gi ne? Tas budrumas žmonėms atsiras, arba naktį prieš negert, pavyzdžiui, arba ryte.“

O darbe pasirodę įkaušę darbuotojai pridaro įvairių bėdų.

„Padidėja rizika, klaidos, ypatingai dirbant su kažkokiais pavojų keliančiais mechanizmais arba pavojingose situacijose“, – sakė VDU Kavolio instituto vyresnysis mokslo darbuotojas Daumantas Stumbrys.

Tiesa, 2023 metų gegužės tyrimo duomenimis, 14 procentų dirbančiųjų nurodė, kad girti darbuotojai tą pačią dieną yra nušalinami nuo darbo, 11 procentų nurodė, kad jie yra atleidžiami, 6 procentai – jog gauna papeikimą.

O prevencinių programų įmonėse – mažai. Todėl specialistai skatina darbdavius kalbėtis su darbuotojais, o esant reikalui, padėti ieškoti pagalbos arba nukreipti pas specialistus.

Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.