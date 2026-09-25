Sinkevičius prabilo, kaip veiktų bankai mobilizacijos metu:

Tai jis pabrėžė penktadienį susitikęs su Lietuvos bankų asociacijos (LBA) atstovais.
„Atsižvelgiant į galimus iššūkius, turime pasirengti atsiskaitymams šalyje mobilizacijos režimo metu.
Bendradarbiaujant su bankais ir prekybininkais, būtina pasirengti, kad korteles turintiems gyventojai galėtų įsigyti būtiniausių prekių net ir tuo atveju, jei parduotuvės neturėtų ryšio su banku.
Visų pirma, kalbame apie vaistus ir degalus“, – pranešime cituojamas M. Sinkevičius.
Jis akcentavo, kad, pagal mobilizacinę užduotį, daliai bankomatų krizės atveju būtų užtikrinamas elektros tiekimas ir grynųjų pinigų papildymas.
Ne tik taupyti, bet ir investuoti
Ministras pirmininkas susitikime taip pat aptarė situaciją finansiniame sektoriuje.
Anot jo, Vyriausybė yra pasirengusi bendradarbiauti su bankais vystant Lietuvos gyventojų įgūdžius ir gebėjimus ne tik taupyti, bet ir investuoti. Taip pat kalbėta apie nacionalinę kovos su sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje strategiją.
Šiuo metu Lietuvoje veikia devyniolika bankų sektoriaus dalyvių.
Remiantis Lietuvos banko (LB) duomenimis, būsto paskolų portfelio metinis augimas šiemet paspartėjo iki 14,9 proc. ir augimo tempas yra aukščiausias nuo 2009 metų kovo. Paskolų įmonėms ir gyventojų vartojimui ir kitiems tikslams portfelio metinis augimas šių metų kovą siekė apie 18 proc.
Tuo metu namų indėliai liepos pabaigoje siekė rekordinę 30,8 mlrd. eurų sumą.