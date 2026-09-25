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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Sinkevičius prabilo, kaip veiktų bankai mobilizacijos metu:

2026-09-25 15:06 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-25 15:06
Pridėkite kaip šaltinį Google

Galimos krizės ar mobilizacijos atveju privaloma užtikrinti grynųjų pinigų prieinamumą gyventojams ir bankų pasirengimą atsiskaitymams, sako ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.

Mokėjimo kortelės, eurai, pinigai, bankomatas (Canva nuotr.)
GALERIJA (11)

Galimos krizės ar mobilizacijos atveju privaloma užtikrinti grynųjų pinigų prieinamumą gyventojams ir bankų pasirengimą atsiskaitymams, sako ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.

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Tai jis pabrėžė penktadienį susitikęs su Lietuvos bankų asociacijos (LBA) atstovais.

„Atsižvelgiant į galimus iššūkius, turime pasirengti atsiskaitymams šalyje mobilizacijos režimo metu.

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Bendradarbiaujant su bankais ir prekybininkais, būtina pasirengti, kad korteles turintiems gyventojai galėtų įsigyti būtiniausių prekių net ir tuo atveju, jei parduotuvės neturėtų ryšio su banku.

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Visų pirma, kalbame apie vaistus ir degalus“, – pranešime cituojamas M. Sinkevičius.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius

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Jis akcentavo, kad, pagal mobilizacinę užduotį, daliai bankomatų krizės atveju būtų užtikrinamas elektros tiekimas ir grynųjų pinigų papildymas.

Ne tik taupyti, bet ir investuoti

Ministras pirmininkas susitikime taip pat aptarė situaciją finansiniame sektoriuje. 

Anot jo, Vyriausybė yra pasirengusi bendradarbiauti su bankais vystant Lietuvos gyventojų įgūdžius ir gebėjimus ne tik taupyti, bet ir investuoti. Taip pat kalbėta apie nacionalinę kovos su sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje strategiją.

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Šiuo metu Lietuvoje veikia devyniolika bankų sektoriaus dalyvių.

Remiantis Lietuvos banko (LB) duomenimis, būsto paskolų portfelio metinis augimas šiemet paspartėjo iki 14,9 proc. ir augimo tempas yra aukščiausias nuo 2009 metų kovo. Paskolų įmonėms ir gyventojų vartojimui ir kitiems tikslams portfelio metinis augimas šių metų kovą siekė apie 18 proc. 

Tuo metu namų indėliai liepos pabaigoje siekė rekordinę 30,8 mlrd. eurų sumą.

indeliai.lt

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Z1000
Z1000
2026-09-25 15:20
Sinke tų sinke pradingus elektrai visi atsiskaitymai neviksta net banko elektrinės durys neatsidaro klaune tu su savo tupomis pasakomis
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kai pasiklausai
kai pasiklausai
2026-09-25 15:38
ka kalba musu valdzia,tai toks jausmas kad kalba durnyno gyventojai...kokia mobilizacija,kokia evakuacija???su kuo jus norit kariauti???isnagrinekit karo Ukrainoje priezastis nuo 2014m perversmo,tada suprasite kad musu ir ju situacijos absoliuciai nieko bendro neturi
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