„Bigbank“ skolina 20 mln. eurų „Kenovos“ būstų projektui „Neries pakopa“

Bendra planuojamų investicijų į projektą suma siekia apie 26 mln. eurų, o statybas numatyta baigti 2028 metų antrąjį ketvirtį, penktadienį pranešė „Bigbank“.
Projektas „Neries pakopa“ plėtojamas T. Kosciuškos gatvėje, ant Neries šlaito, prie pat Vilniaus senamiesčio. Keturiuose projekto korpusuose suplanuota 50 apartamentų, kurių daugiau nei pusė jau parduota. Projekto generalinė rangovė – statybų bendrovė KRS.
Pasak „Bigbank“ Verslo paskolų skyriaus vadovo Deivido Žuko, priimant sprendimą finansuoti projektą, buvo vertinama ne tik išskirtinė jo vieta, bet ir ribota panašaus būsto pasiūla Vilniaus centre, parodytas pirkėjų susidomėjimas.
Projekte numatyti dviejų–penkių kambarių apartamentai, o viršutiniuose aukštuose suplanuoti būstai, kurių plotas sieks iki 213 kv. metrų, o lubų aukštis – iki 4 metrų. Projektas išsiskirs ir erdviomis terasomis, kurių plotas didžiausiuose apartamentuose siekia iki 150 kv. metrų.