Šiemet „Maximos“ pirkėjai padovanos delfinų terapiją dar 15-kai vaikų

Šiemet lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ kartu su partneriais „Premia KPC“ ir Lietuvos jūrų muziejumi jau septintą vasarą iš eilės kviečia prisidėti prie prasmingos iniciatyvos „Tau ledai, o jiems delfinų pagalba“ ir padovanoti 15-ai šeimų, auginančių atžalas su specialiaisiais poreikiais, unikalią delfinų terapiją. Skaičiuojama, kad šiųmetė akcija pradžiugins jau 105-tąją Lietuvos šeimą per visą akcijos gyvavimo istoriją.

„Gera žinoti, kad net viena ledų porcija gali padaryti labai gerą darbą. Ačiū visiems „Maximos“ pirkėjams, kurie jau septintą socialinės akcijos vasarą iš eilės įsigyja ledus „Klasika“ ir gaivindamiesi jais padovanoja delfinų terapiją vaikams, turintiems specialiųjų poreikių. Kiekvienais metais po „Tau ledai, o jiems delfinų pagalba“ akcijos girdimos pozityvios ir širdį sujaudinančios istorijos neleidžia abejoti šio projekto prasme“, – sako prekybos tinklo „Maxima“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento vadovė Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė.

REKLAMA

REKLAMA

Per visus akcijos gyvavimo metus „Maximos“ pirkėjai, vasaros laikotarpiu pirkdami „Klasika“ ledus porcijomis, delfinų terapiją jau padovanojo maždaug 90-iai šeimų. Pasak I. Trakimaitės-Šeškuvienės, terapiją patyrusių šeimų istorijos – įkvepiančios.

REKLAMA

„Daugybė šeimų jau patyrė, kaip po delfinų asistuojamos terapijos pagerėjo emocinė, psichologinė ir net fizinė vaikų būklė. Šiemet ši galimybė – sudalyvauti terapiniuose užsiėmimuose su delfinais – rudenį bus padovanota dar 15-ai šeimų, kurios galės pasidžiaugti delfinų draugyste bei teikiama įvairiapuse nauda. Kviečiame vasarą gaivintis „Klasikos“ ledais ir taip prisidėti prie dovanos vaikams, suteikiant galimybę patirti nepamirštamą delfinų terapiją“, – priduria „Maximos“ atstovė.

REKLAMA

REKLAMA

Terapiją patyrusių šeimų istorijos išties ne tik įkvepiančios, bet ir patvirtinančios teigiamus pokyčius. Lietuvos jūrų muziejaus specialistai prisimena vieno berniuko draugystės su delfinu Balčiu istoriją.

„Tik atvykęs berniukas iš pradžių atrodė kiek susikaustęs, nerimaujantis, tačiau tuo pačiu metu domėjosi aplinka, o ypatingai delfinais, kuriuos stebėjo per stiklą ir kurių niekada nematė iš taip arti. Netrukus viskas pasikeitė, kai delfinas ėmė taškyti vandenį, skleidė įvairius garsus, mojavo ir atskleidė savo linksmumą, žaismingumą – tada pirmą kartą berniuko veide nušvito šypsena ir štai, jis jau tiesė ranką paliesti delfiną“, – dalinasi jie.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Po pirmojo kontakto su delfinu berniukas ne tik šypsojosi, tačiau ir juokdamasis kalbino mamą, ar ji taip pat pastebi, kas vyksta. Nepasitikėjimas svetima aplinka ir naujais žmonėmis dingo, o mažylis ėmė jaustis vis drąsiau ir patogiau.

„Berniukas buvo kupinas emocijų, atrodė, kad jam net sunku nustygti vietoje. Delfinai mažyliui paliko neišdildomą įspūdį, o netrukus gimė ir viena graži draugystė – berniukas ypač susidraugavo su delfinu Balčiu, kurio vardu vėliau netgi pavadino savo pliušinį žaisliuką“, – apie įsiminusią berniuko patirtį toliau pasakoja Lietuvos jūrų muziejaus specialistai.

REKLAMA

Kiekvieną dieną per specialius edukacinius užsiėmimus ir delfinų terapijos seansus berniukas rodė pažangą: gerėjo jo pusiausvyra, kūno koordinacija, smulkioji ir stambioji motorika, mažylis įgavo daugiau pasitikėjimo savimi.

Panašių, viltį teikiančių patirčių, susikaupusių per daugiau nei 20 metų Lietuvos jūrų muziejaus patirtį, Delfinų terapijos centro specialistai gali papasakoti ir dar daugiau. Jie dalinasi, kad delfinai yra labai protingi, socialūs ir žaismingi gyvūnai, nenuilstamai bandantys užmegzti ryšį su žmogumi bei gerai jaučiantys jo nuotaikas.

REKLAMA

Pasak specialistų, delfinas pats pasirenka vaiką, su kuriuo nori bendrauti ir visada randa kelią, kaip įveikti uždarumo ar baimės barjerą. Pavyzdžiui, įvairiais garsais, prisilietimais ar žaidimu. Be to, be delfinų specialisto, terapiniuose užsiėmimuose visuomet dalyvauja ir socialinių ar medicinos mokslų krypties ekspertas.

Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė pažymi, kad delfinų asistuojama terapija gali reikšmingai pagerinti vaikų savijautą, užmezgant ryšį su žaismingais, empatiškais jūrų žinduoliais. „Jau ne vienerius metus dešimtys vaikų apsilanko čia, delfinariume, ir patiria ne tik džiaugsmą, ne tik atsipalaidavimą, bet ir iš tiesų tikrą pagalbą“, – pastebi O. Žalienė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vieno žinomiausių ledų gamintojų „Premia KPC“ marketingo vadovė Lina Pogoželskė priduria, kad ilgametė ledų „Klasika“ draugystė su partneriais atneša nuostabių rezultatų, kai šeimoms, auginančioms ypatingus vaikus, suteikiama pagalba.

„Kaskart po bendravimo su šiomis šeimomis matome didelę vaikų pažangą ir dėkingas tėvų šypsenas, todėl tai mums yra didelė paskata veiklą tęsti toliau. Suprantame, kad ne kiekvienas turi galimybę įsigyti šias terapijas, tad šeimos, gaunančios mažas pajamas, yra mūsų prioritetas“, – sako ji.

REKLAMA

Norint prisidėti prie socialinės akcijos „Tau ledai, o jiems delfinų pagalba“ taisyklės labai paprastos – tereikia nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. bet kurioje „Maximos“ parduotuvėje įsigyti specialiais karuliais pažymėtus „Klasika“ ledus porcijomis.

Rudenį 15-ai atrinktų vaikų bus sudaromos individualios jų poreikius atitinkančios programos, kuriose jie turės galimybę gauti 10 delfinų terapijos užsiėmimų, ne mažiau kaip 6 negalios specialistų konsultacijas bei kitas papildomas veiklas.