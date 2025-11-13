 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Sėkmės nebereikės laukti kasose – loterijų bilietais prekiaus lotomatai

REKLAMA / 2025-11-13 14:07 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Užkandžių ir gėrimų automatai lietuviams jau gerai pažįstami – pasirenki prekę, susimoki ir tai, ko norėjai, tuoj pat atsiduria tavo rankose. Tuo pačiu principu veikia ir pirmą kartą šalyje pristatomi lotomatai. Jais besinaudodami loterijų mėgėjai gali įsigyti norimų žaidimų bilietų be jokių trukdžių.

Pristatomi pirmieji Baltijos šalyse lotomatai

Pirmieji Baltijos šalyse

Loterijų bilietų automatai – ar trumpiau tiesiog lotomatai – paklausūs, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Skandinavijoje, kaimynėje Lenkijoje. O Baltijos šalyse jie pasirodo pirmą kartą. 

„Iš apsipirkimų internetu ir aktyvaus naudojimosi savitarnos kasomis matome, kad lietuviai yra technologiškai pažangūs ir vertina laiką taupančias naujoves. Tad nusprendėme pasiūlyti dar modernesnį bilietų įsigijimo būdą – lotomatus. Šiuo metu jie yra viena iš pasaulinių tendencijų loterijų rinkoje, nes sprendžia daugumą iššūkių, su kuriais gali susidurti bilietų pirkėjai“, – teigia „Perlas Network“, valdančios prekės ženklą „Loto.lt“, prekybos direktorius Tadas Malinauskas. 

Pavyzdžiui, kaip teigia T. Malinauskas, „Loto.lt“ lotomatai yra išeitis norintiems apsipirkti greičiau. 

„Jei žmogus į prekybos vietą užsuka tik loterijos bilieto, gali eiti tiesiai prie lotomato ir išvengti stovėjimo eilėje. Arba jei žaidėjas apsipirkdamas pamiršta įsigyti bilietą, jam nebereikia grįžti atgal į eilę, pakanka prieš išeinant iš parduotuvės stabtelti prie automato“, – aiškina „Perlas Network“ prekybos direktorius.

Kaip kiti „Loto.lt“ lotomatų privalumai įvardijami – patogumas ir universalumas. Pasak T. Malinausko, naudotis loterijos bilietų automatais itin paprasta. 

„Pirma, lotomate platus asortimentas – ten bilietų ras tiek momentinių, tiek tiražinių loterijų – tokių kaip „Teleloto“, „Eurojackpot“, „Vikinglotto“, „Kenoloto“ – gerbėjai. Antra, lotomatas pats veda per pirkimo procesą. Ekrane rodomi trumpi ir aiškūs klausimai, į juos žaidėjui tereikia atsakyti paspaudžiant norimą pasirinkimą. Trečia, atsiskaityti lotomate galima tiek grynais, tiek kortele“, – įrenginio pritaikymą prie skirtingų poreikių akcentuoja T. Malinauskas.

Laukia klientų vertinimo

„Loto.lt“ lotomatai bus pristatomi etapais. Lapkričio pradžioje pirmieji jų atsirado šalia daugiau nei 20-ies „Perlas+“ prekybos vietų įvairiuose Lietuvos miestuose. O iki 2025-ųjų pabaigos šalyje turėtų veikti jau daugiau nei pusšimtis lotomatų. 

„Siekiame, kad įvedimas būtų kuo sklandesnis, tad į pagalbą pasitelkiame „Perlas+“ taškuose dirbančius mūsų konsultantus. Jie galės operatyviai pagelbėti, jei kažkam, pirmą kartą susidūrusiam su lotomatu, vis dėl to kils kokių klausimų“, – sprendimą paaiškina T. Malinauskas.

Taip pat lotomatus išbandę pirkėjai kviečiami dalintis savo patirtimi. Komentarų ir pasiūlymų laukiama paštu [email protected] ar telefonu +370 5 2751 751.

Į pastebėjimus bus atsižvelgta ruošiantis tolesniam „Loto.lt“ bilietų automatų plėtros etapui, kuris vyks kitais metais.

Straipsnį parengė: „UAB, Perlas Network“.

loterijų bilietai
lotomatai

