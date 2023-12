Seimo komitetas: daugiabučių administratorius už prastą darbą reiktų bausti švelniau

Be to, komitetas siūlo antrą kartą per vienerius metus atšauktam administratoriui neleisti 12 mėnesių pretenduoti dirbti toje savivaldybėje.

Tuo metu Civilinio kodekso pataisų pirminis variantas numatė administratoriui neleisti trejus metus dalyvauti atrankoje nustačius bet kokį pažeidimą.

Komitetas dėl pataisų galutinai apsispręs kitame posėdyje, vėliau jas svarstys Seimas.

Administratoriai už prastą darbą baudžiami retai

Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto politikos grupė vyresnioji patarėja Gintarė Janiškienė sako, jog, pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybė retai baudžia administratorius už prastą darbą.

„Nuobaudų taikoma tikrai nedaug“, – pirmadienį komitete sakė G. Janiškienė.

Pasak jos, Vilniuje 2022 metais iš 36 patikrintų atvejų nuobauda taikyta 21 kartą, 2021-aisiais skirta 15 nuobaudų, o 2020-aisiais – 23. Pernai pakartotinai vienam daugiabučių administratoriui nuobaudos taikytos keturis kartus, o keturiems – po du kartus.

2020-2022 metais penkiose mažesnėse savivaldybėse, kur veikia po vieną administratorių, jiems skirta po vieną kitą nuobaudą.

G. Janiškienės teigimu, administratoriai už pažeidimus dažniau baudžiami nuo 2020-ųjų: „Nuobaudos labiau pradėtos taikyti nuo 2020-ųjų. Anksčiau jų buvo dar mažiau taikyta“.