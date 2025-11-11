Seimas svarstys siūlymą banderolėmis ženklinti elektroninių cigarečių skystį

Antradienį už tai numatančias Akcizų įstatymo pataisas balsavo 75 parlamentarai, niekas nebuvo prieš, o 3 Seimo nariai susilaikė.
Akcizų įstatymo pataisomis siekiama išplėsti 69 jo straipsnį ir privalomą žymėjimą banderolėmis taikyti ne tik kaitinamojo tabako produktams, bet ir elektroninių cigarečių skysčiui.
Anot A. Syso, Įstatymas numato jo apmokestinimą akcizais, tačiau nenurodo privalomojo ženklinimo banderolėmis. Jo aiškinimu, šiuo metu vykdant ūkio subjektų patikrinimus sudėtinga nustatyti, ar elektroninės cigaretės ir jų pildyklės prekybos vietoje yra įvežtos, pardavinėjamos teisėtai ir ar už jas sumokėtas akcizas.
„Šiandien nėra kontroliuojama, kiek įvežama, kokių skysčių ir dėl to mes gyvenimo realybėje susiduriame, kad vis daugiau jaunų žmonių pradeda būtent nuo skysčių elektroninėse cigaretėse su visokiais priedais ir matome, kokios yra pasekmės“, – antradienį Seimo tribūnoje teigė A. Sysas.
„Nors Akcizų įstatyme yra apibrėžta, kad jie turi užsiregistruoti kaip pardavėjai, patys deklaruoti, bet tai yra taip sakant laisvas apsisprendimas, nėra konkretikos, o visi kiti tabako gaminiai yra žymimi banderolėmis ir tai leidžia daryti tvirtą, rimtą apskaitą“, – sakė jis.
Priėmus įstatymo pakeitimus, Seimo nario teigimu, būtų užtikrintas pajamų į valstybės biudžetą surinkimas bei tinkama elektroninių cigarečių skysčio apskaita ir kontrolė.
Projektą toliau svarstys Biudžeto ir finansų komitetas (BFK), o plenarinėje salėje jis vėl atsiras gruodžio 16 d.