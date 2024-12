Seimas svarstys patikslintą 2025 metų biudžeto projektą

Nauji valdantieji 2025-ųjų valstybės biudžetą dabar koreguoja minimaliai, o jį žada tikslinti kitais metais.

Premjeras Gintautas Paluckas yra sakęs, kad buvusios Vyriausybės parengto projekto deficitas siekia maksimalią galimą 3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) ribą, todėl erdvės papildomoms ambicijoms nėra.

Praėjusią savaitę Vyriausybė pasiūlė 2025-ųjų biudžeto išlaidas padidinti beveik 42 mln. eurų, iš jų 20 mln. eurų numatyta žvyrkelių asfaltavimui, 6 mln. eurų – Valstybės saugumo departamentui (VSD), 5 mln. eurų – neformaliajam mokinių krepšeliui, likusi suma – kitoms reikmėms.

Be to, siūloma 800 mln. eurų padidinti skolinimosi gynybai limitą – tai leis padidinti jos finansavimą iki 3,5 proc. BVP. Skaičiuojama, kad dėl to 2025-ųjų pabaigoje valstybės skola turėtų pasiekti 44 proc. BVP.

Valstybės pajamos kitais metais sieks 17,98 mlrd. eurų, išlaidos – 23,02 mlrd. eurų.

Seimas dėl kitų metų biudžeto paskutinį kartą balsuos ketvirtadienį.