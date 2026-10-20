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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Seimas imasi koreguoti krašto apsaugos sistemos pirkimų tvarką

2026-10-20 16:36 / šaltinis: BNS
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2026-10-20 16:36
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Seimas antradienį nutarė imtis viešųjų pirkimų pataisų, kuriomis, anot krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, siekiama spartinti gynybos įsigijimų procedūras.

Robertas Kaunas (nuotr. Dainiaus Labučio)

Seimas antradienį nutarė imtis viešųjų pirkimų pataisų, kuriomis, anot krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, siekiama spartinti gynybos įsigijimų procedūras.

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Pataisos, be kita ko, numato tris naujas pirkimų kategorijas.

Tarp jų – neatidėliotino operacinio poreikio pirkimą, šis būtų galimas ypatingos skubos atvejais, kai delsimas kelia tiesioginę riziką kariuomenės saugumui ar parengčiai.

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Taip pat numatoma kritinių krašto apsaugos prekių, paslaugų ir darbų pirkimo kategorija, ji apimtų tokias prekes, paslaugas, kurių nenutrūkstamas tiekimas yra būtinas krašto apsaugos sistemos veikimui, todėl vertinant pasiūlymus didesnis dėmesys būtų skiriamas ne tik kainai, bet ir tiekėjo patikimumui bei gebėjimui užtikrinti nenutrūkstamą tiekimą.

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Trečioji – bandomosios partijos pirkimo – kategorija leistų prieš didesnį užsakymą įsigyti tik nedidelį, bandymams reikalingą ginkluotės, technikos ar kitos įrangos kiekį.

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„Šiuo metu norint skubinti pirkimą, mes turime standartines procedūras, standartinius pagrindimus. Negalime pasiremti rizika dėl papildomų grėsmių, kariuomenės neišvystymo, kariuomenės poreikių. Siūlome aiškiai įvardinti operacinį poreikį, kai delsimas kelia riziką uždavinių vykdymui, karių saugumui, parengčiai, atsargoms“, – teigė R. Kaunas.

Aiškinamajame rašte nurodoma, jog pataisas paskatino dėl Rusijos karo prieš Ukrainą atsiradęs poreikis peržiūrėti taikos meto viešųjų pirkimų procedūras, taip pat Valstybės kontrolės šių metų liepą atlikto audito išvados.

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Pastaroji, įvertinusi 2021–2025 metų krašto apsaugos sistemos ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus, nustatė, jog sparčiai augant gynybos finansavimui, ginkluotės bei karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių.

Pataisomis taip pat norima sutrumpinti terminą, per kurį Viešųjų pirkimų tarnyba sprendžia dėl leidimo pirkimą vykdyti supaprastinta tvarka.

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„Sudėjus prašymo, dokumentų pateikimo ir Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimo terminus, dabar tai yra 33 darbo dienos geriausiu atveju. Pagal siūlymą išeitų apie 17 arba netgi 14 darbo dienų“, – teigė R. Kaunas.

Pasak ministro, taip pat siūloma kritinių pirkimų atveju ne mažiau kaip 30 proc. vertinimo balų skirti tiekimo grandinės patikimumui, taip skatinant gamybą Lietuvoje.

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Projekte numatoma laikina išimtis, leisianti perkančiosioms organizacijoms įsigyti prekes, pagamintas gamintojų iš nepatikimų valstybių, jei šios prekės skirtos paramai užsienio valstybėms, pavyzdžiui, su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai, teikti.

Susilaikęs opozicinės „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis teigė, kad pakeitimai gali sudaryti sąlygas tam tikroms įmonėms gauti pirkimus išimties tvarka. Kiti parlamentarai kėlė klausimų dėl galimo naujų nuostatų subjektyvaus taikymo.

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Po pateikimo Viešųjų pirkimų įstatymo pataisoms pritarė 66 parlamentarai, septyni susilaikė, balsavusių prieš nebuvo.

Seimo nariai taip pat nutarė paprašyti pakeitimus įvertinti Specialiųjų tyrimų tarnybą. Pataisos toliau bus svarstomos komitetuose, jas svarstyti Seimo posėdyje planuojama gruodžio pradžioje.

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