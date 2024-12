Seimas antrą kartą apsvarstė 2025-ųjų biudžetą, priėmimas – ketvirtadienį

Už tai, kad įstatymo priėmimas vyktų gruodžio 19-ąją, antradienį balsavo 96 Seimo nariai, antrą kartą apsvarstę svarbiausią kitų metų valstybės pajamų ir išlaidų planą.

Kaip sakė finansų ministras Rimantas Šadžius, 2025-ųjų valstybės biudžetas dabar koreguojamas minimaliai, o jį žadama tikslinti kitais metais.

Patikslinus 2025-ųjų biudžeto projektą išlaidos didinamos beveik 42 mln. eurų, iš jų 20 mln. eurų numatyta žvyrkelių asfaltavimui, 6 mln. eurų – Valstybės saugumo departamentui (VSD), 5 mln. eurų – neformaliajam mokinių krepšeliui, likusi suma – kitoms reikmėms.

Be to, siūloma 800 mln. eurų padidinti skolinimosi gynybai limitą – tai leis padidinti jos finansavimą iki 3,5 proc. BVP. Skaičiuojama, kad dėl to 2025-ųjų pabaigoje valstybės skola turėtų pasiekti 44 proc. BVP.

Valstybės pajamos kitais metais sieks 17,98 mlrd. eurų, išlaidos – 23,02 mlrd. eurų.