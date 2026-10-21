SEB bankas praneša apie sutrikimus: štai ką pataria daryti

„Informuojame, kad šiuo metu dėl techninių priežasčių SEB banko interneto svetainė yra nepasiekiama. SEB interneto bankas ir mobilioji programėlė veikia kaip įprastai.
Jei reikia prisijungti prie interneto banko, tai galite padaryti naudodamiesi tiesiogine nuoroda: https://login.seb.lt/
Rekomenduojame prie interneto banko jungtis naudojantis šia nuoroda, o ne per paieškos sistemas. Taip apsisaugosite nuo sukčių kuriamų svetainių, kurios gali imituoti oficialią banko svetainę.
Dedame visas pastangas, kad sutrikimai būtų kuo greičiau pašalinti ir atsiprašome už nepatogumus“, – informuoja bankas.