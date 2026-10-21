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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

SEB bankas praneša apie sutrikimus: štai ką pataria daryti

2026-10-21 21:21 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-21 21:21
Pridėkite kaip šaltinį Google

Trečiadienio vakarą SEB bankas informuoja klientus apie sistemos sutrikimus.

SEB bankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Trečiadienio vakarą SEB bankas informuoja klientus apie sistemos sutrikimus.

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„Informuojame, kad šiuo metu dėl techninių priežasčių SEB banko interneto svetainė yra nepasiekiama. SEB interneto bankas ir mobilioji programėlė veikia kaip įprastai.

Jei reikia prisijungti prie interneto banko, tai galite padaryti naudodamiesi tiesiogine nuoroda: https://login.seb.lt/

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Rekomenduojame prie interneto banko jungtis naudojantis šia nuoroda, o ne per paieškos sistemas. Taip apsisaugosite nuo sukčių kuriamų svetainių, kurios gali imituoti oficialią banko svetainę.

Dedame visas pastangas, kad sutrikimai būtų kuo greičiau pašalinti ir atsiprašome už nepatogumus“, – informuoja bankas.

indeliai.lt

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