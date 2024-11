Savickas: kita Vyriausybė darys viską, kad išgelbėtų „Teltonikos“ gamyklos statybas

„Ką prašė investicinio projekto vadovas, tai atrodo elementarūs klausimai ir tiek laiko tęsti biurokratines klajones atrodo nepateisinama. Esu tikras, kad asmenys, kurie bus paskirti ekonomikos ir inovacijų ar energetikos ministrais, matys tai kaip prioritetinį klausimą ir stengsis visais būdais projektą gelbėti“, – Eltai teigė L. Savickas.

„Svarbu, kad tokios situacijos nepasikartotų ateityje“, – pabrėžė jis.

Jis taip pat įvardijo, kad jau kalbėjo telefonu su A. Paukščiu ir numato tolimesnius susitikimus ateityje.

„Tikrai tikiuosi artimiausiu metu susitikti su gerbiamu Arvydu ir detaliau susipažinti su situacija“, – tvirtino politikas.

L. Savickas tvirtino, kad jei nueinanti Vyriausybė nusprendė, jog tokio dydžio projektai yra prioritetiniai, „Teltonikos“ atžvilgiu reikėjo geresnės politinės valdybos. Pasak jo, buvo galima sumažinti perteklinių kliūčių kiekį.

„Reikia kalbėti apie politinę vadybą. Jeigu tai iškeliama kaip prioritetas, kad tokios svarbos investiciniai projektai būtų įgyvendinami Lietuvoje, tai svarbu užtikrinti, kad būtų paskiriamas atsakingas asmuo, jog tokie projektai spręstų iššūkius, kur tik įmanoma, per vieno langelio principą. Tokiu būdu tai būtų konkretūs sprendimai, kurie leistų užtikrinti, kad projektai nesusiduria su perteklinėmis kliūtimis“, – komentavo jis.

Anot politiko, dar anksti vertinti ar ši situacija gali atsiliepti Lietuvos ir jos bendrovių santykiams su Taivanu.

ELTA primena, kad „Teltonika“ grupės įmonės „AGP Investments“ vadovas Arvydas Paukštys penktadienį pranešė, jog šalyje trūkstant elektros pajėgumų, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai (EIM) stabdant žemės paskirties keitimą į skirtą pramonei, aukštųjų technologijų įmonė „Teltonika“ stabdo Taivano puslaidininkių lustų gamyklos statybas Vilniuje.

„Stabdomos Teltonika THTH aukštųjų technologijų parko 10 gamyklų investicijos 55 ha teritorijoje, kurias buvo numatyta įgyvendinti iki 2028 m.“, – teigė jis.

Pasak A.Paukščio, sustabdžius statybas, nebus sukurta 6 tūkst. darbo vietų su vidutiniais 10 tūkst. eurų per mėnesį atlyginimais, kasmet nebus sukurti keli milijardai eurų Lietuvos bendro vidaus produkto (BVP) ir nebus sukurta nauja Puslaidininkių Lustų pramonė Lietuvoje – teks nutraukti projektavimo paslaugų pirkimo sutartį iš Taivano lustų gamykloms.

Verslininko teigimu, pagrindinė to priežastis – Lietuvoje trūksta 63 megavatų (MW) galios elektros pajėgumų, kuriuos įrengti iki 2027 m. „nebeliko vilties“, nepaisant to, kad EIM įmonei žadėjo „žalią“ koridorių investicijoms. Taip pat, anot A. Paukščio, per ilgai trunka žemės sklypų statyboms paskirties keitimas į pramoninę.

Verslininko teigimu, Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) prašyta įrengti elektrinę, kuri elektrą gamintų iš gamtinių dujų, tačiau to neleidžia aplinkosauginiai reikalavimai.

Tuo metu Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ tvirtina, jog kliūčių tiekti elektros energiją bendrovės „Teltonika“ aukštųjų technologijų parkui Vilniuje, nėra.