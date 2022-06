Saulės elektrinė: iki 80 proc. pigesnė elektra – kam ir kada apsimoka investuoti?

Pašnekovės atskleidžia, kad naudojant saulės energiją galima sutaupyti net 80 proc. elektros išlaidų.

Investuoti galima trimis būdais

Energetikos bendrovės „Elektrum Lietuva“ saulės produktų vadovės Domantės Navarskaitės teigimu, efektyviausias saulės energijos panaudojimas yra įsirengiant saulės elektrinę ant namo stogo ar šalia, nes tokiu būdu saulei šviečiant gaminama ir iškart vartojama elektra žmonėms nieko nekainuoja.

Kitas būdas panaudoti saulės energiją yra įsirengiant nuosavą saulės elektrinę, pavyzdžiui, sodyboje, ir dalį jos priskiriant kitame mieste esančiam butui. Pasak D. Navarskaitės, taip dalis energijos bus gaminama ir naudojama sodyboje, o kita dalis – paskirstoma per kitus turimus objektus.

Dar vienas galimas pasirinkimas – saulės parkas: „Tai elektrinė iš daugybės saulės modulių, sumontuota bet kurioje Lietuvos vietoje. Tokiuose parkuose galima įsigyti namams reikiamą elektrinės dalį ir taip tapti gaminančiu vartotoju. Ir visai nesvarbu, kur gyvenate: nuosavame name, kotedže ar bute – elektros energija atkeliaus į jūsų namus įprastu būdu“.

Pasak pašnekovės, klaidinga manyti, kad žiemą ar apniukusiomis dienomis saulės elektrinė negeneruoja elektros. Lietuvoje mažiausiai saulės būna lapkričio–vasario mėnesių laikotarpiu, bet kitus aštuonis mėnesius saulės pakanka pasigaminti tiek elektros, kad jos užtenka visiems metams: „Lietuva jau ne lietaus, bet saulės šalis“.

80 proc. ar daugiau pigesnė elektra

„Ignitis“ produktų vadovė Indrė Baltušienė pasakoja, kad įsigijus saulės parką klientas sumoka už įrangą, kuri gamina energiją, ir priežiūros mokestį.

Ji patikina, kad asmuo, turintis saulės parko dalį, gauna įprastas sąskaitas iš elektros energijos tiekėjo, skiriasi tik pati detalizacija: sąskaitoje pateikiamas pagamintos ir suvartotos energijos kiekis bei mokestis už pasinaudojimą tinklais.

„Kai visą ar didžiąją reikalingos energijos dalį klientas gaminasi pats, bendra elektros sąskaita nuo prieš tai buvusios skiriasi 80 proc. ar net didesniu sutaupymu“, – atskleidžia I. Baltušienė.

Ji patikslina, kad jei klientas neturi saulės elektrinės ir moka apie 150 eurų už elektrą, tai su saulės elektrine jis mokės apie 25 eurus. O esant didesniam suvartojimui, nei saulės elektrinė pagamina per metus, už elektros energiją mokama pagal pasirinktą tiekimo planą.

Energetikos bendrovės atstovė pamini, kad praėjusiais metais beveik 3 tūkst. „Ignitis“ klientų, įsigijusių elektrines saulės parkuose ar įsirengusių saulės elektrines, pagamino daugiau elektros energijos nei reikia, todėl jiems buvo mokamos kompensacijos už perteklinę elektros energiją.

Parama kompensuoja 30 proc.

D. Navarskaitė teigimu, jei namų ūkis suvartoja daugiau nei 3000 kWh per metus ir turi galimybę statyti saulės elektrinę ant nuosavo namo stogo – verta taip ir padaryti, nes didesnių saulės elektrinių kaina skaičiuojant vienam kilovatui yra mažesnė.

O jeigu metinis suvartojimas yra mažesnis ir nesiekia 3000 kWh, rekomenduojama rinktis saulės parką, kadangi statant mažo galingumo elektrinę ant stogo kW kaina būtų gerokai didesnė.

Ji atkreipia dėmesį, kad Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) skiria paramą namų ūkiams, kurie nusprendžia įsirengti nuosavą saulės elektrinę. Pašnekovė atskleidžia, kad ši parama vidutiniškai sudaro apie 30 proc. saulės elektrinės arba saulės parko kainos ir yra kompensuojama ar grąžinama gyventojui įsirengus ar įsigijus elektrinę savo lėšomis.

„Įsigijus saulės elektrinę iš nutolusių saulės parkų ar įsirengus pilną komplektą – saulės modulius ir įtampos keitiklį – parama siekia beveik 323 eurus už 1 kilovatą. O įrengus tik saulės modulius – 243 eurai už 1 kilovatą“, – komentuoja D. Navarskaitė.

Investicija, kuri atsiperka per 3-5 metus

D. Navarskaitė atskleidžia, kad šiuo metu, vyraujant aukštoms elektros kainoms, investicija į saulės elektrinę pasinaudojus valstybės teikiama parama atsipirks vos per 3 metus. O be valstybės paramos – per maždaug 4 metus. Ji priduria, kad saulės elektrinės atsiperkamumas priklauso nuo elektros energijos kainos: kuo ji didesnė, tuo elektrinė greičiau atsipirks.

„Tas pats ir su saulės parko dalimi: su APVA parama ji atsipirks per nepilnus 4 metus, o be paramos – per maždaug 5 metus“, – pažymi elektrinės atstovė.

Pašnekovės tikina, kad keičiant gyvenamąją vietą nėra ko jaudintis, nes esminis saulės elektrinės nutolusiame saulės parke privalumas – kad nereikia montuoti saulės modulių konstrukcijų ant namo stogo ir rūpintis modulių priežiūra.

I. Baltušienė pasakoja, kad saulės parko elektrinę klientas gali valdyti nuotoliu: perskirti savo nuosavybės teise priklausantiems objektams, išskaidyti, perkelti į kitą objektą, o prireikus ir parduoti.

O D. Navarskaitė pažymi, kad turint saulės elektrinę ant stogo ir keičiant gyvenamąjį būstą to daryti nepavyktų – elektrinė liktų naujam būsto savininkui.

Yra ir trūkumų

I. Baltušienė sako, kad pačiam klientui papildomai rūpintis leidimais ir dokumentais nereikia, nes sudarant sutartį internetu pateikiami ir kiti reikalingi dokumentai.

Pašnekovės teigimu, gyventojai ar įmonės, norinčios įsigyti saulės elektrinę nutolusiame saulės parke, pasinaudojant Europos Sąjungos teikiama parama, turi sekti APVA informaciją ir, pasirodžius kvietimams teikti paraišką, laiku tai padaryti.

Saulės parke ar įsirengtoje nuosavoje saulės elektrinėje pagaminta elektros energija yra perduodama į elektros tinklą. Dalis, kurią gyventojai panaudoja savo poreikiams, yra apskaitoma ir gyventojai kiekvieną mėnesį susimoka už elektros energijos „pasaugojimą“ tinkluose pagal pasirinktą atsiskaitymo būdą.

„Matome tendenciją, kad žmonės, turintys didelius sklypus, domisi energijos pardavimu į tinklus. Tokiu atveju galima investuoti patiems pastatant saulės elektrinę ir sudaryti sutartį su energijos tiekėju dėl elektros energijos supirkimo. Šis atvejis aktualus, bet investicijos į saulės elektrinės įrengimą yra didelės. Dažniausiai tuo naudojasi įmonės, o ne privatūs asmenys“, – komentuoja „Ignitis“ atstovė.

Ji pažymi, kad elektrinė priskiriama tik objekto savininkui ir kol kas vienam objektui galima priskirti tik vieną generacijos šaltinį, t.y. jei žmogus jau turi elektrinę ant stogo, tam pačiam objektui nebus galima priskirti nutolusios saulės parko dalies. Tačiau pašnekovė pamini, kad Seimui priėmus energetikos teisės aktų pokyčius greitu metu tai gali keistis.