Sankcijos palietė dar vieną Rusijos sritį: masiškai užsidarinėja automobilių plovyklos

Pavyzdžiui, automobilinių ploviklių kaina Rusijoje šoktelėjo per 50 %. Dėl to išaugo automobilių plovimo kainos. Be to, žmonių perkamoji galia dėl infliacijos menksta, todėl daugybė vairuotojų į plovyklas užsuka rečiau. Taigi, per Rusiją nuvilnijo automobilių plovyklų užsidarymo banga. Gazeta.ru rašo, kad ją sukėlė stipriai sumažėjusi paklausa.

Lyginant su sausiu, automobilių plovyklų skaičius Maskvoje nukrito 6,3 %, Sankt Peterburge - 7,1 %. Jos masiškai užsidaro ir Voroneže, Samaroje, Jakateringurge, Ufoje ir kituose miestuose. Ekspertai prognozuoja, kad artimoje ateityje gali užsidaryti net penktadalis Rusijos didžiųjų miestų automobilių plovyklų.

Bet gal tai nėra didelė problema - užsidaro ir naujų automobilių salonai. Manoma, kad pusė Rusijos automobilių salonų užsidarys dar šiemet, nes pasaulinės korporacijos palieka šią rinką. Rusai tikriausiai norėtų suskubti įsigyti naują automobilį dabar, bet kai nebus atstovybių, nebus ir kam teikti priežiūros, remonto ir garantinio aptarnavimo paslaugas.