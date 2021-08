Rusijos ekspertas: Lietuvos ir Minsko priešprieša gali pakenkti tranzitui į Kaliningradą

„Dėl tolesnės Lietuvos ir Baltarusijos priešpriešos sunkvežimių praleidimo per bendrą sieną klausimais eilės pasienyje gali dar pailgėti. Jau šiandien sienos kirtimo punktuose eilėse stovi po 400, o kartais net po 800 sunkvežimių. Esant tokiai sudėtingai padėčiai, gali kritiškai pailgėti laikas, per kiek tranzitu iš Kaliningrado vykstančios transporto priemonės kerta Lietuvos ir Baltarusijos sieną“, – pareiškė L. Stepaniukas.

Anot jo, šią problemą dar padidins tai, kad vežėjai iš Kaliningrado turi prieš kelias dienas užsisakyti tikslų sienos kirtimo laiką, ir atsilikimas nuo šio tvarkaraščio transporto bendrovėms turi rimtų laiko ir finansinių padarinių.

„Kaliningrado vežėjai vienu metu kalbėjo apie galimybę įtaisyti navigacines plombas ant tranzitu vykstančių transporto priemonių, jeigu dėl to būtų išspręsta ilgo laukimo prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos problema. Baltarusijos neseniai priimtas sprendimas, kad navigacinių plombų ant Kaliningrado sunkvežimių įrengti nereikia, kaip ir yra teigiamas. Tačiau mes kol kas net neįsivaizduojame, kokia bus padėtis pasienyje artimiausiu metu“, – pridūrė ekspertas.

Liepos pabaigoje Baltarusijos vyriausybė nusprendė įvesti privalomas navigacines plombas krovinių įvežimui automobilių keliais iš Lietuvos.

„Navigaciniai įtaisai (plombos) yra privalomi įvežant prekes į Baltarusijos Respubliką iš Lietuvos Respublikos teritorijos automobilių keliais“, – rašoma vyriausybės nutarime, kuris buvo paskelbtas Baltarusijos nacionaliniame teisinės informacijos portale.

Tačiau buvo numatyta išimtis – toks reikalavimas nebus taikomas iš Rusijai priklausančios Kaliningrado srities tranzitu per Lietuvą į Baltarusiją gabenamiems kroviniams. Be to, buvo numatyta, kad navigacinės plombos nebus privalomos sunkiasvorėms ir didelėms transporto priemonėms, kurių įvažiavimui į Baltarusiją būtinas specialus leidimas.

Dokumentas buvo paskelbtas liepos 30 dieną ir įsigalios praėjus 30 dienų nuo jo oficialaus paskelbimo.