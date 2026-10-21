Rusija rekordiniu tempu išparduoda aukso atsargas

Remiantis antradienį paskelbtais duomenimis, banko aukso atsargos mažėjo kiekvieną 2026 m. mėnesį. Rugsėjį jos sumažėjo maždaug 6 tonomis – iki maždaug 2 264 tonų.
Pasak centrinio banko vadovės Elviros Nabiulinos, Rusija vis dar turi šeštas pagal dydį aukso atsargas pasaulyje, o auksas sudaro apie 41 proc. visų šalies tarptautinių atsargų.
Pasaulio aukso tarybos duomenimis, iki metų vidurio Rusija pagal skelbiamus duomenis tapo antra didžiausia grynąja aukso pardavėja tarp pasaulio centrinių bankų, nusileisdama tik Turkijai. Vakarų sankcijų sąlygomis bankas auksą pardavinėja vidaus rinkoje.
1998 m. Rusija, užsienio valiutos atsargoms senkant siekdama gauti JAV dolerių, per tris mėnesius pardavė 118 tonų aukso. Per krizę šalis neįvykdė dalies skolinių įsipareigojimų ir galiausiai leido rublio kursui laisvai svyruoti. Tuo metu centrinis bankas taip pat pirko auksą vidaus rinkoje. Šiais metais jo skelbiamos aukso atsargos mažėjo kiekvieną mėnesį.
Bankas išsamios informacijos apie aukso pardavimo operacijas neatskleidė. E. Nabiulina yra sakiusi, kad aukso atsargų mažėjimą daugiausia lemia operacijos, susijusios su Finansų ministerija ir Nacionalinės gerovės fondu, o auksas taip pat naudojamas monetoms kaldinti.
„Papildomos informacijos apie savo operacijas su auksu neatskleidžiame“, – pridūrė ji.
Kai kurių ekonomistų teigimu, aukso pardavimas rodo didėjantį spaudimą finansuoti Rusijos biudžeto deficitą. Centrinis bankas patvirtino, kad vykdydamas su Nacionalinės gerovės fondu susijusias operacijas vidaus rinkoje prekiauja auksu. Šio fondo likvidusis turtas gali būti naudojamas biudžeto deficitui padengti.
Sumažėjo ir Rusijos finansinio rezervo fondo aukso atsargos. 2025 m. pabaigoje fonde buvo apie 160 tonų aukso, na o 2022 m. gegužę jų apimtis sudarė 555 tonas.
Vis dėlto ne visi aukso pardavimą laiko krizės požymiu. Konsultacijų bendrovės „Macro-Advisory“ analitikas Chrisas Weaferis rugsėjį teigė, kad, išlaikant tuometinį pardavimo tempą, Rusijai prireiktų maždaug dviejų dešimtmečių, kad išparduotų visas savo aukso atsargas.
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