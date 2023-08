Rugpjūtį – išankstinė 0,2 proc. mėnesio defliacija, 6,4 proc. metinė infliacija

Išankstinė metinė – rugpjūtį, palyginti su 2022 metų rugpjūčiu – infliacija siekė 6,4 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Labiausiai – 23 proc. – per metus atpigo elektros energija, 13,7 proc. – degalai ir tepalai. Labiausiai – 45,3 proc. – bango vandentieka, 44,3 proc. – nuotekų rinkimas. Be to, 27,2 proc. pabrango keleivių vežimo oro transportu paslaugos, 24,2 proc. – apgyvendinimo paslaugos. Tuo metu mėsa ir jos produktai brango 14,2 proc., duona ir grūdų produktai – 13,1 proc., daržovės – 15,6 procento.

Išankstinė vidutinė metinė infliacija rugpjūtį siekė 14,9 procento.