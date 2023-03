Ruginienė apie siūlomus pensijų kaupimo pokyčius: „Kosmetiniai pakeitimai visuomenei nuraminti“

„Kosmetiniai pakeitimai visuomenei nuraminti. Nieko iš esmės žmogui nepasikeis, išskyrus vieną teigiamą momentą, kad iki 10 tūkst. eurų žmogus galės vienkartine išmoka pasiimti pinigus“, – žurnalistams pirmadienį sakė I. Ruginienė.

„Visa kita, automatinis įtraukimas lieka, kad ir du kartus net bus žmonės įtraukiami, šitas visiškai nesuprantama. Šokiruojantis dalykas, kad ministerija tariasi su tam tikromis institucijomis, bet nerado laiko pasitarti su socialiniais partneriais. Trišalėje taryboje šitas klausimas nebuvo svarstytas – klausimas, kodėl“, – pridūrė ji.

I. Ruginienės vertinimu, pokyčiai bus naudingi tik privačiam verslui – pensijų kaupimo bendrovėms. Ji pabrėžė, kad sistema dabar yra nesąžininga, nes žmonės į sistemą įtraukiami automatiškai.

REKLAMA

„Nesuprantamas taip pat teiginys, kad reikia laukti Konstitucinio Teismo sprendimo, tai visiškai nesusiję dalykai ir kalbame apie sąžiningumo klausimą. Ar šios dienos sistema yra sąžininga mūsų gyventojams, darbuotojams. Akivaizdu, kad tai nesąžininga sistema, nes automatinis įtraukimas lieka“, – kalbėjo I. Ruginienė.

REKLAMA

Ministerija siūlo, kad nuo 2019 metų į kaupimą įtraukti žmonės, atsisakę dalyvauti pensijų kaupime, pakartotinai būtų kviečiami tik vieną kartą, be to, per pirmus tris mėnesius jie galėtų nuspręsti pasitraukti iš sistemos.

Taip pat siūloma naujai įtrauktiems dalyviams, pradėjusiems mokėti įmokas ir gaunantiems mažesnį darbo užmokestį, numatyti apsisprendimo laikotarpį, pavyzdžiui, trijų mėnesių, kai jie galėtų atsisakyti kaupimo ir susigrąžinti įmokas.

Dėl pasitraukimo iš kaupimo anksčiau į jį įtrauktų žmonių bus diskutuojama gavus Konstitucinio Teismo išaiškinimą.