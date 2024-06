„Rokiškio sūrio“ akcininkai nutarė sumažinti kapitalą, dar įsigyti savų akcijų

Be to, bendrovė per 1,5 metų supirks dar iki 10 proc. savo akcijų, už vieną mokant 1,98–2,94 euro. Jos nebus parduodamos, o anuliuojamos sumažinant įstatinį kapitalą.

Gegužės pabaigoje bendrovė už beveik 6 mln. eurų įsigijo 2,7 mln. vienetų savų akcijų, kurios sudarė 7,6 proc. įstatinio kapitalo, o su anksčiau įsigytomis 3,6 mln. vienetų akcijų – 10 proc.

Balandžio viduryje skelbta, kad iš „Rokiškio sūrio“ pasitraukė strateginė investuotoja, didžiausia pasaulyje pieno eksportuotoja – Naujosios Zelandijos kompanija „Fonterra“, turėjusi 10 proc. akcijų.

Galutiniai „Rokiškio sūrio“ naudos gavėjai yra Antanas ir Dalius Trumpos.

„Rokiškio sūrio“ akcijos kotiruojamos biržos Oficialiajame prekybos sąraše.