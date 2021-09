Robertas Kalinkinas: „Darbas iš namų kūrybininkams – ne visada geriausias sprendimas“

Su R. Kalinkinu kalbamės apie tai, kaip atrodo jo įprasta darbo diena, kodėl kūrybininkams sunku prisijaukinti hibridinio darbo modelį ir be kokių išmaniųjų įrenginių dirbti šiandien būtų sudėtinga.

Kaip atrodo įprasta jūsų darbo diena?

Kiekvieną dieną mano darbo grafikas yra labai skirtingas. Kita vertus – nėra nuobodžios rutinos. Dažniausiai viskas prasideda nuo ryto – šeima, namai, vaikai ir t. t. Įprastai atsikeliu anksti, apie 7-8 valandą, kartais dar anksčiau. Kadangi pusryčių nevalgau, į darbą išsiruošiu be jų, o mano pusryčiais tampa pirmas kavos puodelis.

Ar jūsų dienoje daug mobilumo ir kiek dažnai bei kokiomis sąlygomis tenka dirbti ne stacionarioje darbo vietoje, bet iš namų ar kitų lokacijų?

Iš namų aš stengiuosi nedirbti visai, nes mūsų gyvenimo sąlygomis tai – neįmanoma. Namuose yra labai daug gyvūnų ir vaikai, ypatingai per karantiną, todėl dirbti namuose tampa labai sudėtinga. Be to, mano darbas susijęs su kūryba, o tam reikia tam tikrų darbo sąlygų. Darbas būtent mados industrijoje – dar kitoks: yra biuras, siuvykla, prototipai, eksperimentinė siuvykla, parduotuvė. Todėl darbas vyksta tiek tarp pirkėjų, tiek tarp kitų darbuotojų, kurie nuolat zuja aplinkui ir dirba. Mes netgi turime atskirą biurą kitame pastato gale, kuriame galėčiau būti kiek toliau nuo visų šių dalykų.

Kita mano darbo dalis – filmavimai ir videoprodukcija. Kadangi aš dirbu kaip dailininkas ir kūrybininkas, man dažnai tenka lankytis įvairiose lokacijose, paviljonuose, statyti dekoracijas ir panašiai. Mano darbas, iš esmės, yra visada būti „online“ ir stengtis turėti galimybę dirbti bet kokiomis sąlygomis – tiek važiuojant automobiliu ar taksi, tiek sėdint biure.

Ar pandeminė situacija ir karantinai turėjo įtakos jūsų darbo ritmo bei rutinos pokyčiams?

Darbo prasme niekas nepasikeitė. Tiesiog stengiuosi mažiau važiuoti į vietas, kur yra siuvyklos – viską teko bandyti derinti nuotoliniu būdu. Tuo metu asmeniniame gyvenime pokyčių šiek tiek buvo, nes per pandemiją gyvi susitikimai kavinėse, mieste ar biuruose tapo retesni, o visa kita persikėlė į virtualią erdvę. Prie šio pokyčio man pačiam reikėjo laiko priprasti, nes aš esu mėgėjas susitikti gyvai.

Kurios išmaniųjų įrenginių funkcijos darbinėje kasdienybėje jums svarbiausios?

Greitis ir kaip įrenginys reaguoja į tai, ką tuo metu darau. Būtent šiuo aspektu aš turiu tam tikrą šleifą, kalbant apie išmaniuosius įrenginius. Ilgus metus dairiausi ir ieškojau įvairių įrenginių, kurie man būtų tinkami ir pakeičiau ne vieną telefoną vien todėl, kad jis tiesiog perkaisdavo. Šiandien, pavyzdžiui, išmanieji įrenginiai leidžia vienu metu atidaryti ne vieną langą, paraleliai galima atlikti kelias skirtingas operacijas. Kita vertus, įrenginys gauna didelę apkrovą, todėl labai svarbu, kad jis nekaistų ir sugebėtų palaikyti mano tempą. Kitas labai svarbus dalykas – baterija. Ji turi būti gera ir ilgai laikanti, greitai nenusėsti.

Ar planšetinis kompiuteris, jūsų nuomone, kaip įrenginys yra tinkamas ir pritaikytas dinamiškam darbui?

Taip ir planšetės turi funkciją, kurios nerasi kitame įrenginyje. Tu gali naudotis planšete, bet tuo pat metu atvaizduoti viską, ką su ja darai, tiesiai ant kompiuterio ekrano. Tai labai padeda susitikimų su kolegomis metu: jei piešiu ant planšetės, galiu ją pakelti ir parodyti kitiems. Taigi, naujų planšečių funkcija atvaizduoti viską tiesiog ant kompiuterio ekrano yra labai patogi, nes gali tą daryti daug paprasčiau. Pavyzdžiui, videokonferencijos metu galima dirbti tiesiai su planšetiniu kompiuteriu, o per kito įrenginio ekraną viską rodyti kolegoms.

Kokie jūsų įspūdžiai išbandžius naująjį planšetinį kompiuterį „Huawei MatePad 11“? Kas labiausiai patiko?

Iš to, ką jau išbandžiau, man labiausiai patiko tai, kad yra galimybė skelti ekraną ir naudoti per kitus įrenginius. Pavyzdžiui, per kompiuterį gali matyti, ką darai per planšetę, o kadangi prie planšetės gali prijungti tiek pelytę, tiek klaviatūrą, tai darbiniai susitikimai vyksta kur kas paprasčiau. Galiu tiesiog ant savo planšetės naudoti funkciją „dual screen“ ir tai, ką darau, transliuoti tiesiai į prezentacijos ekraną, esantį kitame kompiuteryje. Taip dirbti su komanda kur kas patogiau.

Vienas pažangiausių planšetės „Huawei MatePad 11“ išskirtinumų – pieštukas. Ar teko jį išbandyti?

Kadangi esu dizaineris, man dažnai tenka piešti. Anksčiau aš taip pat turėjau pieštuką su planšete, bet šitas man patinka kur kas labiau, nes „Huawei MatePad 11“ pieštukas turi geresnį sąlytį su ekranu, o jo antgalis yra labai malonus, lengvai slysta per stiklą. Tie, kas piešia, tikrai turėtų pajausti skirtumą, nes labai svarbu, kaip pieštuko antgalis koreliuoja su planšetės stiklu. Kartais piešiant sunku išgauti tinkamą spaudimą ir panašiai, o šiuo atveju – patogu ir paprasta.

Kurios kitos funkcijos ar išskirtinumai šiame įrenginyje svarbūs?

Kadangi planšetė turi integruotą magnetą pieštukui, jau vien tai yra patogu. Dar ji turi savo originalią klaviatūrą, kas taip pat yra gerai, nes ankščiau tekdavo susidurti su problema, kad išeidavo planšetė ir tik po metų arba vėliau pasirodydavo jos priedai, todėl tekdavo ieškoti kažkokių pakaitinių dalykų. Šiuo atveju ši problema jau išspręsta, o vartotojui daug patogiau, nes jis tiesiog visą įrenginį turi viename komplekte ir nereikia metus laukti darbui svarbių priedų. Mano atveju aktualu ir tai, kad planšetė prisiklijuoja prie klaviatūros, todėl gali ją tiek atlenkti, tiek užlenkti viena ranka, o kadangi ji yra maža – tai patogu daryti tiesiai ant kelių ir nebereikia jokių kitų specialių dėkliukų. Galiausiai, klaviatūra pasitarnauja ir kaip planšetės ekrano apsauga, todėl atlieka tarsi dvigubą funkciją.