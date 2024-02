„Releven“ pradeda platinti viešą 5 mln. eurų obligacijų emisiją

Obligacijos užtikrintos projekto nekilnojamuoju turtu. Platinimas vyks viešai per „Nasdaq Vilnius“. Obligacijas bus galima įsigyti per Šiaulių banką ir per kitus finansų maklerius, kurie yra „Nasdaq Vilnius“ nariai. Platinimas vyks nuo vasario 27 d. iki kovo 8 d., minimali investavimo suma – 10 tūkst. eurų.

Be šios emisijos ir nuosavo kapitalo investicijų, „Sanguškų parką“ 20 mln. eurų finansuoja bankas „BigBank“.

„Sanguškų parko“ statybų pabaiga numatoma 2026 m. pirmame pusmetyje. Projekto investicijas prižiūri valdymo įmonė UAB „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas“.