„Regitra“ leidžia naujus numerius: už norą išsiskirti keliuose teks pakloti ir 250 eurų

Klientai gali rinktis ne automatiškai priskiriamus numerio ženklais, o patys išsirinkti patikusią raidžių ir skaičių kombinaciją iš planuojamų gaminti sąrašo. Jis sudaromas abėcėlės tvarka ir kas keletą mėnesių atnaujinamas.

Šį kartą vairuotojai galės rinktis iš 22 naujų raidžių derinių su skaičiais nuo 001 iki 999: MTA, MTB, MTC, MTD, MTE, MTF, MTG, MTH, MTI, MTY, MTJ, MTK, MTL, MTN, MTO, MTP, MTR, MTS, MTT, MTU, MTV, MTZ. Elektromobilių numerio deriniai bus papildyti nauja EB serija su skaičiais nuo 0001 iki 9999.

Naujus derinius rinktis galės motociklų ir mopedų savininkai. Bus pasipildyta JY, JJ, JK ir JL motociklams skirtais deriniais su skaičiais nuo 001 iki 999, o mopedų savininkai galės rinktis net iš 19 raidžių kombinacijų su skaičiais nuo 01 iki 99: BER, BES, BET, BEU, BEV, BEZ, BFA, BFB, BFC, BFD, BFE, BFF, BFG, BFH, BFI, BFY, BFJ, BFK, BFL.

Priekabų savininkams taip pat bus išleistos naujos numerio ženklų serijos su skaičiais nuo 001 iki 999: TP, TR, TS, TU ir TZ.

Primename, kad planuojami gaminti numerio ženklai yra skirstomi į 4 grupes, kurių kaina priklauso nuo pasirinktos raidžių ir skaičių kombinacijos. Pavyzdžiui, MTB 101 kainuos 75 Eur, o MTV 001 – 250 Eur. Detaliau su kainoraščiu galima susipažinti „Regitros“ interneto svetainėje.

Patys pirmieji naujuosius derinius užsisakyti galės gyventojai, teikiantys užsakymą internetu. Tai daryti bus galima gegužės 16 d. nuo 17 val. Norintys padalinyje užsisakyti norimus numerio ženklus, tai galės atlikti kitą darbo dieną, t. y. trečiadienį.

Rezervuoti numerio ženklai pagaminami per 5 d. d. Po to klientai juos taip pat internetu gali priskirti savo turimam automobiliui, o numerio ženklus ir naują registracijos liudijimą gauti tiesiog į artimiausią paštomatą arba per kurjerį. Užsisakyti numerio ženklus gali ir tie, kurie dar tik planuoja įsigyti automobilį. Tokiu atveju jie nemokamai 1 metus saugomi „Regitros“ padalinyje.