„Regitra“ įspėja – įvertinkite riziką: už tokius numerio ženklus vairuotojai pinigų negaili

Socialinio tinklo „Facebook“ grupėse galima surasti daugybę skirtingų grupių, kuriose internautai siūlo nusipirkti įmantresnius, išskirtinės kombinacijos valstybinius numerio ženklus.

Šiuo metu eilės tvarka išduodamų bendrųjų numerio ženklų rinkinys kainuoja 7,20 euro, o išsirinkus iš jau pagamintų, tektų sumokėti 35 eurus už rinkinį. Tuo metu vardiniai transporto priemonės valstybiniai numeriai šiuo metu kainuoja 1,5 tūkst. eurų.

Tuo metu iš antrų rankų pardavinėjamų išskirtinesnių valstybinių numerių, pavyzdžiui, senos leidybos numerio rinkinio, ant kurio yra pavaizduota ir Lietuvos vėliava, kaina, gali siekti kelis šimtus ar netgi 1 tūkst. eurų.

„Regitra“ ragina pasverti riziką

Tačiau „Regitros“ atstovai vairuotojams primena, kad jeigu yra norima išvengti rizikos įsigyti suklastotus valstybinius numerio ženklus, kuriuos galima rasti socialinių tinklų grupėse ar kitur, visuomet rekomenduojama kreiptis į „Regitrą“.

„Atvejai, kuomet asmuo socialinių tinklų grupėse ar kitur būtų įsigijęs suklastotus numerio ženklus, „Regitrai“ nėra žinomi.

Tiek juridiniai, tiek ir fiziniai asmenys gali „Regitroje“ įsigyti keletą patikusių derinių iš numatomų gaminti numerio ženklų sąrašo. Įsigijus transporto priemonę, kuri dar nėra atgabena iš užsienio, yra sudaryta galimybė iš anksto įsigyti numerio ženklus ir juos palikti saugoti „Regitros“ padalinyje 1 metus nemokamai“, – kalbėjo įmonės atstovas Lukas Vosylius.

Be to, jis atkreipia dėmesį, kad visiems „Regitros“ klientams yra sudarytos vienodos sąlygos įsigyti patikusį derinį – naujo derinių sąrašo paskelbimo dieną užsisakyti numerio ženklus galima internetu nuo 17 val. Sutrumpintas rezervacijos laikas iki 1 val., per kurį reikia apmokėti užsakymą, leido numerių ženklų įsigijimą padaryti prieinamesnį kuo platesniam norinčiųjų ratui.

„Tiems klientams, kurie visgi nenori savo automobilio paženklinti automatiškai priskirtais numerio ženklais, siūlome patiems išsirinkti patikusią raidžių ir skaičių kombinaciją. Ją užsisakyti galima ne tik iš jau pagamintų serijų, bet taip pat iš planuojamų gaminti sąrašo, kuris yra sudaromas abėcėlės tvarka ir kas keletą mėnesių atnaujinamas“, – teigė jis.

Vairuotojams primenama, kad numerio ženklus taip pat galima perleisti ar padovanoti. Tokiu atveju abiems asmenims reikia atvykti į „Regitros“ padalinį, kur būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir parašyti prašymą dėl numerio ženklų perleidimo kitam asmeniui.

Tuomet asmuo, kuriam buvo perleisti numerio ženklai, kaip teigė įmonės atstovas, galės iš karto perregistruoti savo transporto priemonę ir jai priskirti numerio ženklus arba juos palikti saugoti padalinyje būsimam automobiliui.

Patinkančius numerio ženklus galima paprastai ir patogiai išsirinkti „Regitros“ interneto svetainėje.