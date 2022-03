Putino šantažas: nuo balandžio 1 d. liepė už dujas mokėti rubliais arba nutrauks sutartis

Pabrėžiama, kad juridiniai asmenys, kurie atsisakys už dujas mokėti rubliais, jų sutartys, neįvykus mokėjimui, bus stabdomos.

V. Putinas taip pat kaltino Vakarų valstybes, kad šios neva ruošėsi įvesti griežtas ekonomines sankcijas Rusijai jau anksčiau – prieš metus.

Be to, Rusijos prezidentas V. Putinas, pradėjęs kruviną karą Ukrainoje, kaltino JAV, kad ši neva bando uždirbti iš esamos situacijos.

#Putin signed a decree on a new procedure for settlements for Russian gas in rubles with "unfriendly countries".



According to the new law, from April 1, these countries must open accounts in #Russian banks. If they refuse to do so, the existing contracts will be stopped. pic.twitter.com/WdcxLK6N0r