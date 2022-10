Putinas pratęsė embargą „nedraugiškų šalių“ maisto produktams

Prekybos embargą vakarietiškiems maisto produktams Kremlius paskelbė 2014 metų rugpjūtį, reaguodamas į Vakarų demokratijų sankcijas, įvestas dėl Krymo aneksijos ir Maskvos paramos separatistams Ukrainos rytuose.

Iš pradžių embargas buvo paskelbtas vieneriems metams, vėliau jo galiojimas buvo kasmet pratęsiamas.

Pirmaisiais metais buvo draudžiama importuoti mėsą ir jos produktus, pieną ir jo produktus, žuvis ir jų produktus, daržoves ir vaisius. Nuo 2017-ųjų spalio papildomai buvo uždrausta importuoti gyvas kiaules, išskyrus grynaveisles veisimui skirtas, taip pat gyvūninės kilmės riebalus ir subproduktus.

Nuo 2015 metų rugpjūčio galioja V. Putino įsakas specialiuose poligonuose naikinti visus į šalį nelegaliai įvežtus maisto produktus.

Be to, buvo įvesta tvarka, pagal kurią maisto produktų tranzitas per Rusiją iš šalių, kurioms galioja šis embargas, galimas tik naudojant navigacines plombas ir vairuotojų registracijos kuponus.