Prognozuoja televizijos mirtį: ar tikrai jai liko tik 5–10 metų?

Nepaisant vis dar nemažo žiūrovų skaičiaus, prieš kelias savaites vykusiame susitikime su investuotojais „Netflix“ generalinis direktorius Reedas Hastingsas pareiškė, jog ši beveik šimtmetį skaičiuojanti turinio platforma išnyks jau po 5–10 metų. Tačiau ekspertai šią prognozę įvertino kritiškai ir atkreipė dėmesį į tai, kad televizijai vis dar nėra visavertės alternatyvos.

„Nors vaizdo turinio transliavimo platformos paskutinius kelerius metus demonstravo didelį augimą, šiemet jos patyrė nemažą krizę, kai vartotojai pradėjo masiškai atšaukinėti prenumeratas. Tai rodo, jog šių prenumeruojamų ir televiziją pakeisti turinčių paslaugų ateitis dabar taip pat yra pakankamai miglota, todėl teiginiai apie tokią greitą linijinės televizijos mirtį yra pernelyg drąsūs. Juo labiau, jog televizijos paslaugos taip pat nestovi vietoje ir tobulėja“, – teigia „Telia“ televizijos paslaugos vadovė Vitalija Kibildė.

Skaičiai tektoninių lūžių TV rinkoje nežada

Pasak V. Kibildės, kalbos apie televizijos išnykimą nėra naujos ir tam iš tiesų yra pagrindo. Pavyzdžiui, JAV viena populiariausių televizijos laidų iki šiol išlieka serialas „Grey’s Anatomy“, tačiau jei 2006 m. kiekvieną jo seriją peržiūrėdavo beveik 20 milijonų žmonių, per paskutinius kelerius metus šis skaičius susitraukė iki vos 4 milijonų. Vis dėlto didysis vaizdo turinio transliavimo platformų bumas – taip pat praeityje.

„Vien per laikotarpį nuo šių metų balandžio iki liepos „Netflix“ prarado beveik milijoną prenumeratorių ir tai nėra vienintelis atvejis šioje rinkoje. Remiantis „Deloitte“ prognozėmis, 2022 m. vaizdo turinio prenumeratos paslaugas turėtų atšaukti maždaug 150 milijonų vartotojų. Tai nulems panaikinti karantino judėjimo ribojimai, augančios prenumeratos kainos ir prastėjanti kai kurių platformų turinio kokybė“, – pasakoja „Telia“ atstovė.

Nors pašnekovė sutinka, kad situaciją gali pakoreguoti nauji šios rinkos žaidėjai, tačiau televizijos paslaugų padangėje tokių didelių svyravimų šiuo metu nestebima. Vienas to pavyzdžių – „Telia TV“ išmaniosios televizijos paslauga, kurios vartotojų skaičius per pirmus du šių metų ketvirčius išliko nepakitęs ir laikosi ties 254 tūkstančių riba. Be to, populiariausių TV transliacijų topuose karaliaujantis „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas kasmet prie televizorių ekranų suburia vis daugiau žiūrovų.

Vaizdo turinio prenumerata – alternatyva, bet ne pakaitalas

„Telia“ televizijos paslaugos vadovės nuomone, viena priežasčių, kodėl televizijos žiūrimumas taip smarkiai nesitraukia, nepaisant niūriai skambančių prognozių, yra tai, jog video transliavimo paslaugos nėra visavertis televizijos pakaitalas. Abu šie vaizdo turinio kanalai kol kas labiau papildo vienas kitą, nei konkuruoja.

„Didžiausia vaizdo turinio transliavimo platformų problema yra tai, kad norint visiškai pakeisti televiziją vartotojams reikėtų įsigyti bent keletą jų. Vaizdo turinio platformos siūlo gausybę serialų, bet dauguma jų netransliuoja sporto rungtynių, žinių ir kito panašaus turinio. Nors rinkoje pamažu atsiranda minėtą turinį siūlančių specializuotų platformų, visų jų krepšelis vartotojui per mėnesį kainuotų kur kas daugiau, nei mokama televizija. Nuo to nukentėtų ir naudojimo patogumas, nes žinias ir krepšinio rungtynes skirtų nebe vienas, o bent jau keletas televizoriaus pultelio paspaudimų“, – aiškina pašnekovė.

Kitaip tariant, vaizdo turinio prenumeratos gali pasigirti kur kas didesne ir unikalesne bet kuriuo metu pasiekiamo turinio pasiūla, bet jų silpnybe išlieka tiesioginės transliacijos ir įvairus vietinis turinys, toks kaip politiniai debatai prieš rinkimus, koncertai bei kiti vietiniai renginiai. Tačiau, pasak V. Kibildės, vartotojui šiais laikais nebūtina rinktis vieną arba kitą turinio žiūrėjimo būdą. Tokios paslaugos, kaip „Telia TV“, leidžia žiūrėti tiek populiariausius lietuviškus ir pasaulinius kanalus, tiek transliuoti filmus ar serialus „HBO“ ir „Telia PLAY“ platformose.

„Stebint statistiką ir pastarųjų mėnesių tendencijas, vaizdo turinio transliavimo platformų nulemtas televizijos išnykimas per ateinančius keletą metų atrodo labai sunkiai tikėtinas. Kur kas realesnis variantas, jog bėgant metams televizija evoliucionuos, vis labiau skaitmenizuosis bei artės prie integracijos su įvairiomis turinio prenumeratos paslaugomis“, – reziumuoja „Telia“ televizijos paslaugos vadovė.