Prie greitkelio Vilnius-Kaunas planuojama vandenilio gamykla

Gamybai Lentvario seniūnijoje iš fizinių asmenų išsinuomoti trys žemės sklypai, iš viso 4,5 hektaro. Pagamintos dujos bus tiekiamos į magistralinį dujotiekį.

„Projekto startas planuojamas jau kitais metais. Mažų mažiausiai kitąmet planuojame statybas, tačiau labai norėtume iki kitų metų pabaigos pradėti bent jau bandomąją gamybą“, – teigė įmonės vadovas Vidas Korsakas.

Bioreaktoriuose biodujas ruošiamasi gaminti iš biologiškai skaidžių atliekų. Per trejus metus planuojama statyti 500 kub. metrų per valandą maksimalaus našumo biodujų jėgainę. Per pirmuosius metus bus pagaminta apie 1 mln. kubinių metrų biometano, vėliau planuojama pasiekti virš 2 milijonų.

„BI02LT“ įsteigė bendrovė „Horeca sprendimai“, kurios akcininkai – Žilvinas Ilevičius, Vytautas Keršys, Donatas Karanauskas ir „Infrestor“, kurios akcijų turi Saulius Bilys, Marius Čižas, Vidas Korsakas, Virginijus Korsakas.