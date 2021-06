Prekybos centras CUP: lauko erdvių, maisto ir paslaugų sektorių plėtrą lydi srautų augimas

Ėjo priešinga kryptimi nei kiti

„Jau prieš keletą metų įvertinome šios geografinės sostinės vietos potencialą, kurį stengėmės žingsnis po žingsnio išnaudoti tiek planuodami investicijų projektus, tiek ir pagal išgrynintus kriterijus rinkdamiesi nuomininkus. Tuo metu, kai daugelis kitų prekybos centrų darė viską, kad lankytojus kuo ilgiau sulaikytų patalpų viduje, mes darėme priešingai – orientavomės į greitą apsipirkimą, paslaugų gausą, lauko erdves, investavome į įvaizdžio ir patalpų atnaujinimą“, – sako prekybos centro CUP vadovė Ona Nevinskienė.

Ji pabrėžia šiuo metu itin stiprią prekybos centro pirmojo aukšto maisto zoną, pasižyminčią didele restoranų ir kavinių įvairove. Be to, prie esamų specifinių CUP aplinkybių prisidėjo ir naujoji pandeminė realybė, kai visi ėmė dar labiau vertinti galimybę vienoje vietoje per maksimaliai trumpą laiką gauti kuo daugiau paslaugų, kokybiškų prekių, o taip pat ir maisto, kurį galėtų išsinešti arba mėgautis juo lauko erdvėse. Siekiant didesnio saugumo bei galimybių, nuomininkams buvo pasiūlyta įsirengti lauko duris, šiuo pasiūlymu jau pasinaudojo „Green Cafe“ tinklo kavinė ir internetinės prekybos milžino „Pigu.lt“ užsakytų prekių atsiėmimo punktas su parduotuve.

„Auganti mūsų nuomininkų siūlomų maisto išsinešti paslaugų paklausa rodo, kad einame teisinga kryptimi. Kai kurie šios paslaugos teikėjai gegužės mėnesį dirbo ypač įtemptai, dėdami visas pastangas, kad lankytojams netektų laukti eilėse bei stengdamiesi užtikrinti visą planuotą produktų asortimentą“, – teigia O. Nevinskienė.

Įvertinus balandžio ir gegužės CUP pardavimų rodiklius, matyti, kad atsigaunančius lankytojų srautus labiausiai pajuto maisto ir visų kategorijų kosmetikos sektoriai.

Lauko erdvių bumas ir auganti paslaugų zona

O. Nevinskienė atkreipia dėmesį, kad karantino metu visiems prekybininkams tekusius apribojimus ir sumažėjusius lankytojų srautus CUP pavertė palankia aplinkybe atsinaujinant patalpas, modernizuojant apšvietimą, įrengiant lauko duris, statant naujas ar plečiant, pertvarkant buvusias lauko terasas. Antrojo ir trečiojo aukštų bei apšvietimo atnaujinimui buvo skirta apie pusė milijono eurų, naujų terasų ir papildomų srautų skaičiavimo sistemų įrengimui – 100 tūkstančių eurų investicija.

Ir anksčiau terasų skaičiumi garsėjęs prekybos centras naują didžiausią terasą ruošia penktojo aukšto parkingo zonoje – šio tipo lauko erdvių bus net devynios. Be to, kiekvienos jų modelis turi savo išskirtinumų bei privalumų, palyginti su kitomis CUP terasomis. Kaip pavyzdys – terasų zoną ir savo patalpas plečianti „Vero Cafe“ ruošia lankytojams vėlyvųjų pusryčių, arba vadinamojo „brančo“, pasiūlymą.

Lauko erdvių koncepciją papildė ir auganti paslaugų zona: nuo savo erdves plečiančio „Pigu.lt“ iki CUP aplinkoje įsikūrusių visų Lietuvoje veikiančių kurjerių įmonių paštomatų. Paslaugų sąrašą papildo ir maisto į namus sektorius – su pagrindinėmis maisto išvežiojimo įmonėmis šiuo metu bendradarbiauja visi CUP įsikūrę restoranai.

Lankytojai viduje apsiperka per 15 minučių ir neskuba iš lauko terasų

Į skubančių, netoliese dirbančių vilniečių ir jų svečių poreikius jau keletą metų besiorientuojančiam CUP pastaroji rinkodaros priemonė tapo ypač svarbi pandeminiu laikotarpiu. Dabar prekybos centre jo lankytojai būna itin trumpai. Įvertinus prie „Google“ sistemos prisijungusių lankytojų duomenis, fiksuojamus realiu laiku, šiuo metu CUP praleidžiamas laikas yra vidutiniškai 15 minučių. Tokią apsilankymo trukmę didžiąja dalimi lėmė tendencija išsinešti maistą, o vietoje anksčiau kavinės ar restorano viduje praleidžiamo laiko dabar dažniausiai pasirenkama lauko terasa.

Pasak O. Nevinskienės, greito apsipirkimo poreikius užtikrina tai, kad prekybos centras yra sąlyginai nedidelis, kompaktiškas bei siūlo nemokamą parkingą – tam skirta ir 260 vietų daugiaaukštė parkavimo zona. Na, o norintieji pasimėgauti buvimu Vilniaus centre ilgiau tai gali padaryti vienoje iš devynių lauko terasų.

„Lauko terasos – privalumas, norint saugiai, atvirame ore pasidžiaugti bendravimu ir gražiais vasariško Vilniaus vaizdais. Kviestume savo lankytojų nepraleisti progos – ypač dabar, kai dienos ilgėja, o prekybos centro aplinkoje vyrauja šiuo metu ypač vešli žaluma“, – sako prekybos centro vadovė.